NY GJENG: Bak f.v.: Tuva Syvertsen, Aslag Haugen, Chris Holsten og Frida Ånnevik. Foran f.v.: Linnea Dale, Odd Nordstoga og Morgan Sulele. Foto: Gisle Oddstad, VG

«Hver gang vi møtes»-deltagerne: Dette gruer de seg mest til

VESTRE KJÆRNES GÅRD (VG) Odd Nordstoga håper han ikke kommer til å gråte foran kamera, og Tuva Syvertsen liker dårlig å dele fra privatlivet.

Onsdag startet innspillingen av den niende sesongen av «Hver gang vi møtes». VG har spurt alle om hva de synes blir det mest krevende.

Odd Nordstoga (46) fra Vinje:

– Jeg håper ikke jeg kommer til å grine, men jeg gjør det sikkert, så lettrørt som jeg er. Det plager meg litt at pressen er så opptatt av at disse tårene genererer lesertrafikk. Så ærlig må jeg få lov til å være. Jeg har et litt karslig ideal, så nei, jeg har absolutt ikke noe behov for å grine på TV, sier trubaduren, som er blitt spurt mange ganger før om å være med.

– I år passet det, for jeg har valgt å turnere mindre. Det skal bli greit å være litt i fokus og gi et mer utdypet bilde av meg selv, sier den prisbelønnede visepop-artisten, som for alvor slo gjennom i 2004 med hitlåten «Kveldssong for meg og deg».

SPENT: Odd Nordstoga håper at låter som aldri ble singler nå kanskje blir vist på TV. Foto: Gisle Oddstad, VG

Tuva Syvertsen (35) fra Brønnøya/Oslo:

– Det er ukomfortabelt å snakke om seg selv i en høytidelig setting som her. Det kan bli hardt, sier Syvertsen, frontfigur i Valkyrien Allstars.

Hun har blitt spurt mange ganger før, og sa ja da Nordstoga ringte og lokket.

– Motivasjonen er å få spille for mange folk, og her er det jo høye seertall, sier 35-åringen, som i 2010 var med i «Det store korslaget» og to år senere sang seg til finalen i «Stjernekamp».

MOTIVERT: Tuva Syvertsen gleder seg til å få vist seg frem for enda flere. Foto: Gisle Oddstad, VG

Chris Holsten (26) fra Lillestrøm:

– Jeg gleder meg til å spille, men gruer meg til praten. Det å grave i alt av følelser og minner. Jeg er en fyr som ikke mange kommer tett på, for jeg har normalt et skjold. Så dette blir ute av komfortsonen, sier Holsten, som er siden streamet millioner av ganger, og som var med i «Stjernekamp» i fjor.

NERVØS: Chris Holsten engster seg for pratingen, men er glad ingen blir stemt ut av dette programmet. Foto: Gisle Oddstad, VG

Aslag Haugen (58) fra Ål:

– Å utlevere personlige ting er jeg ikke glad i, så det gjør jeg så lite som mulig. Det blir det kleineste. Man kan bestemme seg for aldri å gråte på TV, men man vet ikke hvordan det blir der og da, sier Hellbillies-vokalisten, som sammen med bandet har vunnet en haug med priser.

– Ellers blir den største utfordringen å tolke andres låter best mulig, sier Haugen, som er blitt spurt om å være med syv ganger før.

VETERAN: Hellbillies-vokalist Aslag Haugen kan til neste år feire 30 år på veiene med bandet. Foto: Gisle Oddstad, VG

Linnea Dale (28) fra Tinn:

– Det vanskeligste blir kanskje å snakke om den brå Donkeyboy-exiten, ikke fordi det ligger en mørk historie, men fordi jeg ikke har snakket noe særlig om det før, smiler Dale, som ble kjent for TV-seerne gjennom «Idol» i 2007 – og som senere ble vokalist i prisbelønte Donkeyboy.

– Ellers er jeg vant til å snakke om følelser, sier 28-åringen, som har etablert seg som soloartist.

UREDD: Linnea Dale kvier seg lite for å snakke og gleder seg til vise nye sider. Foto: Gisle Oddstad, VG

Morgan Sulele (25) fra Bærum:

Magnus Clausen, som han egentlig heter, mener det blir vanskeligst å snakke om «de triste tingene og personlige nedturene.

– Ikke fordi jeg har så mange, men det er alltids noen. Det vil komme frem ting som folk ikke vet, som jeg hittil har vernet om, og som bare de nærmeste vet om, sier bæringen, som slo gjennom i 2015 med «Bare Min», og som siden har servert hitlåter på løpende bånd, som den ferske «Helt Ærlig» med OnklP.

KLAR: Morgan Sulele gleder seg til å vise enda flere hvem han er og hva han står for. Foto: Gisle Oddstad, VG

Frida Ånnevik (34) fra Hamar:

– Jeg har ikke noe imot å snakke om meg selv. Alt er like ille, spøker hun.

– Det er jo livet selv det handler om. Jeg er her for låtene sin del, mine egne og andres, og håper å synge så fint som mulig, sier prisbelønnede Ånnevik, som er blitt spurt mange ganger før, og som sang seg til finalen i «Århundrets stemme» i fjor.

HEMMELIGHETSFULL: – Det kan nok hende jeg er blitt spurt noen ganger før, ja, sier Frida Ånnevik om programdeltagelsen. Foto: Gisle Oddstad, VG

Publisert: 13.06.19 kl. 07:00