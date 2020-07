SLUTT: Elizabeth Chambers og Armie Hammer på en filmpremiere i Los Angeles i 2018. Foto: CHRIS DELMAS / AFP

Stjerneparet Armie Hammer og Elizabeth Chambers skilles

Skuespillerne går fra hverandre etter ti års ekteskap.

Det melder paret selv på Instagram. Under et bilde fra lykkeligere tider skriver Hammer (33) og Chambers (37) at de etter 13 år som bestevenner, sjelevenner, partnere og etter hvert foreldre, har bestemt å starte et nytt kapittel.

«Det har vært en utrolig reise, men vi har sammen bestemt å gå videre og å avslutte ekteskapet», lyder det i kunngjøringen (artikkelen fortsetter under posten):

De forklarer at førsteprioritet fremover blir å bevare vennskapet og å samarbeide godt om sine to barn på fem og tre år.

«Vi forstår at denne nyheten er av offentlig interesse, men av hensyn til våre barn og familien for øvrig, ber vi om respekt for privatlivets fred, samt medfølelse og kjærlighet i den tiden vi befinner oss», skriver de.

Posten hari skrivende stund fått over 300.000 «hjerte-likes», men kommentarfeltet er stengt.

Det er bare to måneder siden Hammer og Chambers feiret ti års bryllupsdag. Da postet hun et bilde av alle fire på Instagram og en kjærlig gratulasjon til ektemannen, der hun skrev hvor takknemlig hun var for ham og tiden deres sammen.

Mens Hammer er kjent fra blant annet Facebook-filmen «The Social Network» og «Call Me By Your Name», kjenner publikum Chambers fra serien «Criminal Minds».

