TV-HYTTE: Janne Formoe og Trond Fausa Aurvåg på gamlehytta i rollene som Eva og Per Ivar – sammen med Herman Vang og Sunniva Lyngmo, som spiller barna Martin og Ellinor. Foto: TVNorge

Fant endelig ny hytte til «Neste sommer»

Produksjonen gjorde det vanskelig for seg selv da de lot TV-hytta «brenne ned» i siste episode.

Sesong syv av humorserien på TVNorge rundet av med at den ene hovedhytta gikk opp i flammer fordi Eva, spilt av Janne Formoe (44), glemte å skru av kokeplaten. Men de som trodde at avskjeden med hytta i Hvitsten i Vestby betød slutten på «Neste sommer», må tro om igjen.

Innspilling av sesong åtte er i god gang, parallelt med at produksjonen har lett etter ny hytte. VG har tidligere omtalt at produksjonen på innspillingsdag 25 av totalt 70 fortsatt sto uten eget sommersted til Eva og Per Ivar (spilt av Trond Fausa Aurvåg (47)).

Har skrevet kontrakt

Først nå kan produsent i Feelgood Scene Film & TV, Bjørn Arne Odden (44), opplyse om at de er i mål med hytteletingen.

– Vi fikk signert ny kontrakt før vi tar sommerferie, sier han fornøyd.

– Per Ivar og Eva skal holde til på sørsiden av Frogn kommune, samt at vi i tillegg skal være en del både litt nord for og inne i Drøbak sentrum i tiden som kommer.

Denne hytta eksisterer ikke lenger i «Neste sommer» – se tilbakeblikk (artikkelen fortsetter under):

Bakgrunn: Derfor måtte «Neste sommer»-hytta brenne ned

– Det måtte vel by på utfordringer å spille inn med én hytte i manko?

– Vi har vært i leteprosessen lenge, men var ikke nødvendigvis så stresset på grunn av det, sier Odden.

Innspillingen av «Neste sommer» skjer hvert år fra april til september, med unntak av juli. Da har gjengen ferie, samt at hyttefeltet fylles opp av «vanlige» gjester.

les også Jan Fredrik Karlsen til Janne Formoe: – Herregud, så vakker du er!

Førstkommende fredag, etter innspillingsdag nummer 36, går «Neste sommer»-gjengen altså ut i ferie.

– Vi starter opp igjen i august, forteller Odden.

Glimt fra den kommende sesongen (artikkelen fortsetter under bildene):

fullskjerm neste SESONG ÅTTE: Lea Falkenberg Waldal (t.v.) og Janne Formoe i rollene som Nora og Eva i et glimt fra den kommende sesongen.

Hvor mye det koster å få leie de ulike hyttene og «okkupere» et sommersted i så mange måneder, vil produsenten ikke ut med.

– Vi legger jo stort beslag på hyttene, så selvsagt er det et pengespørsmål. Noen eiere samarbeider vi med over lang tid, mens andre hytter holder det å leie kun enkelte dager.

Sesong åtte får premiere til neste år.

Tilbakeblikk på tidligere sprell:

Publisert: 01.07.20 kl. 21:18

