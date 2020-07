HELE HUVEN: Imelda Staunton, Claudie Blakley, Lydia Leonard, Francesca Annis, Ayden Beale, Russell Tovey, Mia Lloyd og Grace Hogg-Robinson (fra venstre) i «Fatale familiebånd». Foto: NRK

TV-serieanmeldelse «Fatale familiebånd»: Slekten er verst

En britisk bunnpris-utgave av «Big Little Lies»? Noe slikt.

Nå nettopp

«Fatale familiebånd» («Flesh and Blood»)

Britisk krimdrama i fire deler, premiere på NRK 19. juli, NRK1 27. juli kl. 21.15 og NRK3 1. august kl. 23.40

Manus: Sarah Williams

Regi: Louise Hooper

Med: Imelda Staunton, Francesca Annis, Stephen Rea, Claudie Blakley, Russell Tovey, Lydia Leonard

Vivien (Annis) har fått seg ny kjæreste, legen Mark (Rea), atten måneder etter at mannen hennes gikk bort. Men tror du at barna er glade på hennes vegne?

De har sitt å streve med, alle tre. Helen (Blakley) går for å være den mest vellykkede av dem. Men hun sliter i ekteskapet og med alkohol, og har en utakknemlig jobb. Jake (Tobey) er separert og har blakket seg på pengespill (de to tingene henger tett sammen). Han er en personlig trener som av og til ligger med kundene sine. Natalie (Leonard) er forelsket i sin gifte sjef.

«JEG HAR MØTT NOEN ...»: Francesca Annis og Stephen Rea i «Fatale familiebånd». Foto: NRK

Det er tilsynelatende bare naboen Mary (Staunton) som fullt ut støtter Mary i hennes livsvalg. Eller gjør hun nå egentlig det? Ja, og så Mark da, selvsagt, som imidlertid er så sjenerøs og het på grøten at det kan oppfattes som mistenkelig.

Mindre mistenkelig blir det ikke da Mary opplever en fysisk kollaps. Da blir de ubesvarte spørsmålene barna har om Mark med ett uhyre presserende. Hva døde ekskona hans av? Hvor blir det av datteren han snakker om hele tiden? Er det slik å forstå at Mark administrerer medisineringen av Mary?

«KEEPING UP APPEARANCES»: Keir Charles, Claudie Blakley og Francesca Annis (fra venstre) i «Fatale familiebånd». Foto: NRK

Miniserien «Fatale familiebånd» står i spagaten mellom krim og såpeopera, og kan med en slump velvilje kalles et slags mindre glamorøst og dramatisk britisk motstykke til «Big Little Lies». (Også denne historien fortelles via tilbakeblikk).

SØSTRE I STORM: Claudie Blakley og Lydia Leonard i «Fatale familiebånd». Foto: NRK

Det er et lettvint familiedrama – og et ikke spesielt mystisk mysterium. Serien er likevel så vidt severdig, mye takket være skuespillerne. Fremst blant dem Staunton, som jo egentlig er for god for dette her. At den utspiller seg i et pittoresk kystmiljø er heller ikke et minus.

Ikke noe å kaste bort sumarnatta på – dersom man har andre ting fore. Men om det skulle regne …

Anmelderen har sett hele serien

Publisert: 19.07.20 kl. 13:22

