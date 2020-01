PAR: Thomas Numme og Anette Walther Numme trives ved egen bassengkant. Bade-enhjørningen bak var bare til stede da bildet ble tatt. Foto: TV 2

TV-anmeldelse «Casa Numme»: Parterapi kjendis

Alltid trivelig og jovialt når folk kjent fra TV møtes i Spania.

«Casa Numme»

Underholdningsserie i åtte deler

TV 2 søndager kl. 21.40

Programledere: Thomas Numme, Anette Walther Numme

Gjester: Stian Blipp, Jamina Blipp, Bjarne Brøndbo, Lise Greftegreff m.fl.



Velkommen til dette TV 2-programmet der TV 2-programleder Thomas Numme og hans kone Anette Walther Numme inviterer bekjente og mindre kjente til å besøke dem på hytta i Spania.

«Casa Numme», som serien henter sitt navnet fra, ligger pittoresk til, med imponerende utsikt over dalen. Her kan hele familien Numme og venner virkelig slappe av og bare nyte det gode liv.

I første program er gjestene TV 2-programleder Stian Blipp (selv om han er sist sett på Netflix som den joviale eksen til Ida Elise Brochs rolle) med sin kone Jamina Blipp. I andre program får vi møte TV 2-programleder Bjarne Brøndbo (sist sett i finalen av Norske Talenter) med sin kone Lise Greftegreff.

Spennet i programmet er parprat under solen, litt mat, bading i Nummebassenget og en «underholdende» aktivitet. Før det blir mer mat og prat. Og litt godt i glasset. Nesten som TV 2-programmet «Hver gang vi møtes», bare at det ikke fremføres musikk… og at det er i Spania.

Altså et usedvanlig jovialt og trivelig program. Det er det ingenting i veien med. Tvert imot.

Programlederekteparet Numme utfyller hverandre godt. Hun som den varme og samtaledrivende med de riktige kommentarene. Han som den litt mer tøysete, men like fullt oppriktig begeistrede og rause. Begge byr akkurat passe på seg selv, og porsjonerer ut passende biter fra eget samliv.

I første episode med familien Blipp skjenker dessuten ekteparet Numme ekteparet Blipp den beste gaven et småbarnspar kan få: Anledning til å sove om morgenen, mens vertene håndterer barnet. Her viser Nummeparet seg som noe uenige i barnepasset når Thomas Numme ganske tidlig forsøker seg på en fristende episode med «Peppa Gris» på Macen. Ekteparet Blipp er gode til å by porsjonert på seg selv, til det direkte rørende.

I andre program viser Bjarne Brøndbo seg som ydmyk og forelsket 55-åring med en kanonsterk kone som har stått hjemme mens Brøndbo har turnert. Her får vi en fødselshistorie som nesten kunne fulgt opp «E6». Uten at noen velger å kommentere akkurat dét. Akkurat som det ikke følges opp når paret betror at de har hatt skjær i sjøen, jobbet seg gjennom tøffe tak og at det finnes ting som hun aldri kommer til å tilgi.

I senere programmer kommer blant annet påtroppende TV 2-programleder Stian «Staysman» Thorbjørnsen, tidligere TV 2-programleder Guro Fostervold Tvedten, tidligere TV 2-skuespiller Lasse Lindtner og NRK-programleder Ronny Brede Aase. Det siste må da være en åpenbar feil.

«Casa Numme» er selvsagt ikke noe man lærer seg så mye nytt av. Det er et akkurat passe solsløvt program for frosne søndagskvelder, en tid man heller burde benyttet til å panikkbestille vinterferie til varmere strøk. Men trivelig? Ja visst.

Anmelderen har sett de to første episodene.

Publisert: 12.01.20 kl. 15:11

