VALGT BORT: Line Andersen blir ikke å se som programleder for NRKs sendinger fra VM i lyn- og hurtigsjakk i romjulen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Line Andersen byttet ut som sjakk-programleder

Line Andersen (46) leder ikke romjulens sjakksendinger på NRK. Kanalens valg, sier hun.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg har gjort mitt aller, aller beste for at sjakk skal bli et godt TV-program, men denne julen har NRK valgt en annen programleder for romjulssjakken, sier Line Andersen til VG.

Line Andersen skulle egentlig ledet NRKs sendinger i forbindelse med Fischer-sjakk-VM i oktober, men opplyste på Twitter at hun hadde blitt syk med et virus. Først skrev hun at hun skulle tilbake til de siste sendingene, men etter hvert opplyste hun følgerne på Twitter om at Ole Rolfsrud skulle fullføre hele VM-et.

Nå er det klart at Rolfsrud også leder NRKs sendinger fra VM i lyn- og hurtigsjakk i romjulen.

Det til tross for at Andersen har ledet alle NRKs store sjakksendinger siden 2013. Det inkluderer blant annet fire VM i klassisk, et VM i Fischer- og flere lyn- og hurtigsjakk-VM.

– Det vil alltid være interne prioriteringer. Denne julen fikk Ole Rolfsrud oppgaven som programleder for sjakksendingene. Akkurat som han måtte steppe inn under årets VM i Fischer Random Chess. Men jeg kan love et ordentlig sjakktilbud i julen med Carlsen, Bae og en herlig studiogjeng, sier NRKs sportsredaktør Egil Sundvor til VG.

Dermed et det usikkert hvor mye vi kommer til å se til Line Andersen på TV denne vinteren. Hun har selv bedt om en sesong pause fra alpin-sendingene, forteller hun.

– Jeg har jobbet med alpin-sendingene i NRK siden vinteren 2005, men i år ønsket jeg meg litt andre oppgaver. Jeg regner imidlertid med å være tilbake igjen i sesongen 20/21. Det blir jo det siste året med alpin-VM på NRK. Jeg sitter allerede nå og planlegger den sendingen for at det skal bli det aller beste vi kan lage, sier Line Andersen.

Tidligere i november tvitret hun dette, i en samtale med en annen bruker:

«Alpint er min avgjørelse. Resten er NRK sin :)»

Og i desember:

«Nei, det blir ikke noe alpint på meg i år. Jeg trodde jeg skulle gjøre andre ting :)».

Når det gjelder Line Andersens programlederoppgaver før den tid, sier Egil Sundvor dette:

– Vi har mange store og små programlederoppgaver som vi ønsker at Line Andersen skal gjøre.

Andersen svarer slik:

– Det synes jeg er hyggelig å høre. Jeg har hatt mange store programlederoppgaver i årene som har vært og håper at det fortsetter, sier Line Andersen.

Publisert: 20.12.19 kl. 16:17 Oppdatert: 20.12.19 kl. 16:34

Mer om

Flere artikler