MØTER SEG SELV I SPEILET: Madison Iseman i «I Know What You Did Last Summer».

TV-anmeldelse «I Know What You Did Last Summer»: Vrient å bry seg

Noen vet, noen får vondt.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«I Know What You Did Last Summer»

Amerikansk tenårings-horrordrama i åtte deler

Premiere på Amazon Prime fredag 15. oktober

Manus: Lana Cho, Sara Goodman, Gary Tieche, basert på Lois Duncans roman

Regi: Logan Kibens, Benjamin Semanoff, Craig William Macneill

Med: Madison Iseman, Brianne Tju, Ezekiel Goodman, Ashley Moore, Sebastian Amoruso, Bill Heck

Lennon (Iseman) og Alison (også Iseman) er tvillinger, men tilsynelatende som natt og dag som mennesker. Lennon har sex med stort sett alle hun møter. Hengehuet Alison er introvert og misforstått, og sparer seg til den «dype» Dylan (Goodman). Søsteren kommer dit først.

Lennon er populær, Alison er det ikke, og for å gjøre vondt verre ligger sistnevnte etter på andre plan i livet også. Hun skal, i motsetning til Lennon, ikke videre til college. Hun røyker. Hun har ikke sertifikat, noe som er en forbrytelse for en tenåring i USA.

I fjor sommer, etter en eksamensfest der de fleste forsynte seg grådig fra narko-trauet, er vi med i bilen da Lennon og bestevennene kjører på og dreper et menneske. Det er Alison – tror de.

BLUE HAWAII: Madison Iseman og Sebastian Amoruso i «I Know What You Did Last Summer».

Vi får utstede en ørliten spoiler-alarm til de som ikke lukter lunten, men altså: Det har vært en switcheroo, og det er Alison som kjører på Lennon. Vennene vet ikke bedre. Tvillinger kan jo være til forveksling like, ikke sant.

Alison og faren (Heck) bestemmer seg for å gjøre det beste ut av en tragisk situasjon, og konstruerer en diabolsk plan. Alison tar Lennons plass på permanent basis. Da slipper hun fengsel, og kan dra på college.

Allerede det sentrale premisset i «I Know What You Did Last Summer» føles kritisk lite troverdig – det skal litt til for at venner som har kjent hverandre siden barnehagen, og har vært intime, ikke ser, eller på andre måter enser, forskjellen mellom to tvillinger.

VENNINNER – OG KJÆRESTER?: Madison Iseman og Brianne Tju i «I Know What You Did Last Summer».

Men da Alison kommer hjem for sommerferie på øya (Oahu, Hawaii) året etter ulykken, får de andre ting å tenke på. Noen kjenner sannheten, og folk begynner å dø under brutale omstendigheter. Hvem er det som vet? Den heksete kvinnen, Clara, som kanskje er en del av kulten som Alison og Lennons mor, som tok livet av seg, var en del av? Eller kan det være Lennon selv som mot alle odds har overlevd?

Det er vrient å bry seg. For «I Know What You Did Last Summer» er i det store og hele en klønete affære. Litt slasher, litt horror, litt drama, litt komedie. Mye sex og dop. Men for lite av det stoffet som får en til å glede seg til neste episode.

Troverdigheten forblir en akilleshæl: Samme hvor mange og hvor dype traumer våre unge helter enten forårsaker eller blir utsatt for, går det forbausende lett for dem å børste det av seg og gå videre. Om ikke samme dag, så senest dagen etter.

NOEN HAR FULGT MED PÅ DEM: Ashley Moore og Ezekiel Goodman i «I Know What You Did Last Summer».

Serien er uengasjerende spilt og nokså forvirrende fortalt fra forskjellige perspektiver, full av klisjéfigurer – slyna og dydsmønsteret, den rike jenta (Tju) som sniffer i seg kokainen den fattige (Moore) selger henne. Og så videre.

At det er meningen at vi skal revurdere disse menneske underveis, gjør dem ikke mindre sjuskete. Serien har visse estetiske og fortellertekniske likheter med «Euphoria» og norske «Delete Me». Men den er teitere på alle plan.

«I Know What You Did Last Summer» forsøker å veie opp for sine svakheter ved et relativt knallhardt fokus på dop og sex. Vel og bra. Men etter halvgått løp sitter man fremdeles og lurer på hva det er serieskaperne ønsker å formidle.

Sannsynligvis ingenting, det er trolig utelukkende snakk om at den «intellektuelle eiendommen», altså tittelen «I Know What You Did Last Summer», var ledig på markedet. Noen vil huske en film med det navnet, fra 1997, og både den og denne serien er svært løselig basert på en ungdomsroman av Lois Duncan fra 1973. Forfatteren ville neppe kjent seg igjen i noen av dem.

Anmelderen har sett fire av åtte episoder