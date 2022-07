NOMINERT TIL BESTE HOVEDROLLE: Brian Strong som Kendall Roy i HBO-serien «Succession».

Her er årets Emmy-nominasjoner

HBO-familiedramaet «Succession» toppet listen med hele 25 nominasjoner.

Selve utdelingen vil først skje 12. september. Hvem som skal lede utdelingen, er foreløpig ikke kjent.

Nominasjonene til den 74. utgaven av Emmy-prisen ble offentliggjort tirsdag. De ble presentert av «Brooklyn Nine-Nine»-stjernen Melissa Fumero og komikeren JB Smoove, blant annet kjent fra «Curb Your Enthusiasm».

HBO-familiedramaet «Succession» toppet listen med hele 25 nominasjoner, melder Reuters. Netflix-suksessen «Squid Game» er nominert i kategorien beste dramaserie.

Emmy-utdelingen hedrer utmerket arbeid innen TV-produksjon i USA. Tilsvarende har man Grammy for musikk, Oscar for film og Tony for teater. De fire store amerikanske underholdningsprisene er også kjent under akronymet EGOT.

NOMINASJONENE KLARE: Emmy-utdelingen går av stabelen 12. september. Tirsdag ble nominasjonene klare.

I juni ble det kjent at den norske naturfotografen og produsenten Alexander Sletten vant tre Daytime Emmy-priser, som anerkjenner TV-produksjoner som blir sendt på dagtid i USA, for Netflix-suksessen «Penguin Town». Dokumentarserien følger en pingvinkoloni i Simon’s Town utenfor Cape Town i Sør-Afrika.

Her er de nominerte i hovedkategoriene

Beste talkshow:

The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central)

Last Week Tonight With John Oliver (HBO)

Late Night With Seth Meyers (NBC)

The Late Show With Stephen Colbert (CBS)

Beste reality/konkurranseprogram:

The Amazing Race (CBS)

Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls (Amazon Prime Video)

Nailed It! (Netflix)

RuPaul’s Drag Race (VH1)

Top Chef (Bravo)

The Voice (NBC)

Beste kvinnelige hovedrolle komiserie:

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Elle Fanning (The Great)

Issa Rae (Insecure)

Jean Smart (Hacks)

Beste mannlige hovedrolle komiserie:

Donald Glover (Atlanta)

Bill Hader (Barry)

Nicholas Hoult (The Great)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Beste komiserie:

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO)

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Hacks (HBO Max)

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

Only Murders in the Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple)

What We Do in the Shadows (FX)

Beste kvinnelige hovedrolle i dramaserie:

Jodie Comer (Killing Eve)

Laura Linney (Ozark)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Sandra Oh (Killing Eve)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Zendaya (Euphoria)

Beste mannlige hovedrolle i dramaserie:

Jason Bateman (Ozark)

Brian Cox (Succession)

Lee Jung-jae (Squid Game)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Adam Scott (Severance)

Jeremy Strong (Succession)

Beste dramaserie:

Better Call Saul (AMC)

Euphoria (HBO)

Ozark (Netflix)

Severance (Apple TV+)

Squid Game (Netflix)

Stranger Things (Netflix)

Succession (HBO)

Yellowjackets (Showtime)

Beste kvinnelige hovedrolle i kategorien Limited or Anthology Series or Movie:

Toni Collette (The Staircase)

Julia Garner (Inventing Anna)

Lily James (Pam & Tommy)

Sarah Paulson (Impeachment: American Crime Story)

Margaret Qualley (Maid)

Amanda Seyfried (The Dropout)

Beste mannlige hovedrolle i kategorien Limited or Anthology Series or Movie:

Colin Firth (The Staircase)

Andrew Garfield (Under the Banner of Heaven)

Oscar Isaac (Scenes from a Marriage)

Michael Keaton (Dopesick)

Himesh Patel (Station Eleven)

Sebastian Stan (Pam & Tommy)

Beste serie i kategorien Limited or Anthology:

Dopesick (Hulu)

The Dropout (Hulu)

Inventing Anna (Netflix)

Pam & Tommy (Hulu)

The White Lotus (HBO)

