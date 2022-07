Scene fra første sesong av den norske science fiction-serien «Beforeigners». Serien er nå fjernet fra HBO Max.

Norsk serie fjernet fra HBO Max: − Jeg er sjokkert

Regissør Jens Lien sier at den norskproduserte serien «Beforeigners» er fjernet fra strømmetjenesten HBO Max.

– Det er utrolig synd, og det er ganske forvirrende hvorfor dette skjer, sier han til VG.

Han sier han forstår avgjørelsen som en manøver for å få til en ny forretningsplan for HBO Max og Discovery+. De to eierselskapene Warner Media og Discovery ble i april slått sammen til ett selskap under navnet Warner Bros Discovery.

Selskapet skal etter planen spare svimlende tre milliarder dollar, rundt 30 milliarder norske kroner, som en del av sammenslåingen.

– At man skal fjerne serier for milliarder for å legge grunn for nye muligheter, er jo ikke lett å forstå, sier Lien.

SJOKKERT: «Beforeigners»-regissør Jens Lien.

HBO vil ikke bekrefte at serien er fjernet, men sier i en uttalelse at strømmetilbudet vurderes kontinuerlig.

– I forberedelsene til den kommende sammenslåingen av HBO Max og Discovery+ vurderer og finjusterer vi kontinuerlig begge strømmetjenestenes tilbud. En del av denne prosessen involverer fjerning av utvalgt innhold, skriver HBO Max i en uttalelse til VG.

Serien «Velkommen til utmark» er tilsynelatende også fjernet fra HBO Max. VG har forsøkt å kontakte de norske produsentene i selskapet Paradox, men har foreløpig ikke fått svar.

– Sjokkert

Mandag ble det kjent at HBO ville kutte i nordiske serieproduksjoner. De vil ikke lenger produsere egne originalserier i Norden, Sentral-Europa, samt Nederland og Tyrkia, meldte Variety. Samtidig vil de også fjerne innhold fra plattformen for å frigjøre midler.

Programmer som allerede er i produksjonsfasen, skal ikke være påvirket. Også enkelte prosjekter som ikke er offentlig kjent ennå, vil få fortsette, ifølge Variety.

«Beforeigners» er nå fjernet fra HBO Max. Her er skuespillere, produsenter og regissør samlet på operataket i 2019.

«Beforeigners» var i 2019 den første norske HBO-serien.

Lien fikk beskjed om at serien som har blant annet Nicolai Cleve Broch i hovedrollen, skulle fjernes for en uke siden. Han vet foreløpig ikke om serien blir tilgjengelig andre steder.

– Jeg er veldig sjokkert over hva som har skjedd. Jeg bare håper det blir en bra utgang, sier Lien.

– Jeg vet ikke noe om hva som er sluttplanene. Jeg vet bare at den ikke skal legges tilbake på HBO.

Håper på løsning

Serien er en såkalt HBO Original-serie som er produsert av og for HBO. Den første sesongen av sci-fi-serien kom i 2019, mens den andre sesongen hadde premiere i desember i fjor.

Lien får nå meldinger fra fans som hadde noen episoder igjen av serien som plutselig ikke får sett serien ferdig.

– Dette er jo først og fremst leit for fans og entusiaster av «Beforeigners» som mister mulighet til å se serien. Jeg håper inderlig det blir en løsning som gir oss muligheten til å vise den på annen måte, sier han.

Fra venstre: Produsent Eilif Skodvin, produsent Anne Bjørnstad og regissør Jens Lien i HBO Originals-serien «Beforeigners».

– Finjusterer tilbud

Mandag sa HBO i en uttalelse også at de vil vurdere om serier som for tiden er under produksjon, vil bli gjort tilgjengelig på strømmeplattformen eller om andre ordninger kan inngås.

I tillegg til de norske seriene er en rekke andre serier rammet. Den svenske serien «Lust» med Sofia Heling og Julia Dufvenius er fjernet fra plattformen, skriver Aftonbladet.

Den danske serien «Kamikaze» nevnes også av Variety som en av de store suksessene fra den nordiske delen av HBO. Tirsdag er tilsynelatende også denne serien fjernet fra plattformen.