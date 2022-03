RØD LØPER: Charli D’Amelio på ESPY-prisutdeling i New York i juli 2021.

Charli D’Amelio gjør «Dirty Dancing»

Tiktokeren (17) viser fram et ikonisk dansetriks både på TV og sine sosiale medieplattformer.

Charli D’Amelio har flest følgere på TikTok i verden med over 138 millioner følgere. 12 millioner har så langt klikket på videoen hun delte der hun og dansestjerne Derek Hough gjenskaper det berømte løftet i filmen «Dirty Dancing» fra 1987.

Ifølge Dexerto strømmer kommentarene over av ros fra fans som er imponert.

Stuntet skjedde i forbindelse med TV-spesialen «Step Into… The Movies» der danser-søskenparet Derek og Julianne Hough sammen med kjendisgjester gjenskaper ikoniske dansescener fra filmer.

Charli er kjent for sine virale dansevideoer, og var konkurransedanser før hun begynte med sosiale medier, men dette er en ny type dansestil for influenceren.

– Jeg gleder meg virkelig til folk får se Charli D’Amelio, for de kjenner henne fra TikTok, men de har ikke sett denne typen dans fra henne, sa Hough til Hollywood Life før premieren.

SØSTRE: Charli og Dixie D’Amelio i juli 2021.

Scenen, for dem som ikke er kjent med «Dirty Dancing», er det opprinnelig Patrick Swayze og Jennifer Grey som danser til låten «(I’ve Had) The Time of My Life». Den kulminerer i et vanskelig løft som rollefigurene har øvd mye på i filmen.

Scenen er veldig kjent og er forsøkt gjenskapt i utallige bryllup og andre festlige anledninger.

I tillegg til å være kjent fra TikTok, er Charli og søsteren Dixie også kjent fra TV-seriene «D’Amelio Show» på Disney+ og «Charli vs. Dixie» på Snap.

I januar anslo Forbes at Charli er den mesttjenende tiktokeren i verden når en tar med reklame, sponsorer og andre prosjekter. Hun skal ha tjent rundt 17,5 millioner dollar, omtrent 155 millioner kroner, i 2021.