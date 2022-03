Livredde «Kompani»-rekrutter rører Dag Otto Lauritzen til tårer

Mayoo Indiran (31) og Rikke Isaksen (27) presser seg så hardt at oberst Dag Otto Lauritzen (65) begynner å gråte.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Det er når rekruttene skal testes i 14 meter høyt tårnhopp i lørdagens episode at følelsene tar overhånd for den ene etter den andre.

Særlig er det realitykjendisene Mayoo og Rikke som pusher egne grenser.

Rikke klarer å fremføre «stress-teksten» hun er pålagt på første forsøk – og kan dermed bokstavelig talt hoppe i det veldig raskt.

LIVREDD: Rikke Isaksen i lørdagens episode.

Mayoo, derimot, må prøve mange ganger før han sier rett. Han gråter og ser ut til å være nær ved å gi opp.

Men både Mayoo og Rikke klarer brasene, og tårene flommer hos begge.

Våte øyne blir det altså også hos obersten.

– Det er vel litt med alderen min. Jo eldre man blir, jo lettere tar man til følelser. Jeg lever meg jo veldig inn i dette, sier en leende Dag Otto Lauritzen til VG.

VETTSKREMT: Mayoo Indiran.

– Når jeg ser den voldsomme kampen de har med seg selv, så gjør det inntrykk. Jeg ønsker av hele mitt hjerte at de skal klare det de selv er sikre på at de ikke skal klare, sier han.

– Mange er lammet av skrekk. Mayoo gikk jo ned på kne og var helt fortvilet. Da kan jeg ikke annet enn å bli rørt. Det ville jeg blitt om min sønn eller datter hadde gjort det samme.

OBERST: Dag Otto Lauritzen gråter.

Selv en oberst får altså lov til å vise følelser på TV.

– Jeg er ikke mer enn et menneske, og vi holder på 24/7. Dette er heller ikke en vanlig TV-innspilling med kaffepauser. Da må også jeg tåle at alt jeg gjør, blir vist. Om jeg sier noe feil, så blir det tatt med, flirer Dag Otto.

KOLLEGER: Major Kristian Ødegård og oberst Dag Otto Lauritzen.

Obersten må tåle erting fra major-makker Kristian Ødegård (47) på grunn av tårene.

– Kristian mobber meg på sin måte, men det er med kjærlighet i bunnen og glimt i øyet. Han og jeg har et godt vennskap gjennom 14 år, men vi er veldig forskjellige. Jeg har pushet Kristian mye før, og nå tar han igjen, flirer Dag Otto.

TRØST: Dag Otto og Mayoo etter hoppet.

En tårevåt Mayoo ber forsiktig obersten om å få en klem etter landingen.

– Mayoo er en fantastisk fin fyr med utrolig mange gode sider. Han ser så stor og kraftig ut, men er et soft menneske inni seg. Da han ba om en klem, kunne jeg ikke annet enn å gi ham det. Jeg ble veldig rørt, sier Dag Otto.

Mayoo, kjent fra «Sofa» og «Paradise Hotel», lever godt med å gråte på TV.

– Seerne må gjerne se at jeg ikke er stor og farlig. Man er tøff når man viser den man er og ikke en fasade, sier han til VG.

REKRUTT: Mayoo Indiran.

Klemmen falt det helt naturlig å be om.

– Jeg var langt borte fra mamma, pappa, søsknene mine og kjæresten min, og ikke minst Abu, sier han om «Sofa»-kompis Abubakar Hussain (34).

Mayoo forklarer at han ikke er så mye ut blant mennesker, men at han har en liten kjerne som han forholder seg til og støtter seg på.

– Under innspillingen savnet jeg å få klem fra pappa. Klemmen til Dag Otto gjorde alt så mye bedre for meg, sier 31-åringen.

TÅREVÅT: Rikke Isaksen.

Rikke, kjent fra «Ex on the Beach», sier etter å ha landet at det føles som om kroppen har fått sjokk, og at hun ikke klarer å puste eller å kontrollere skjelvingen.

Influenceren, som for tiden jobber på fiskebåt i Barentshavet, forklarer til VG at tårnhoppet er noe av det skumleste hun har gjort.

– Den gode følelsen over å ha gjennomført, kom ikke før noen timer senere. Jeg kan ikke huske å ha grått på akkurat den måten før. Sånn ordentlig hysterisk gråt.

Hun syntes det var fint at Dag Otto viste følelser.

– Han sa ofte «gjør meg stolt», og akkurat da følte jeg at han var oppriktig stolt over meg, sier Rikke.

INFLUENCER: Rikke Isaksen, her i første episode av «Kompani Lauritzen.

Både Mayoo og Rikke vokste på opplevelsen.

– Man blir sterkere av å bryte barrierer. Jeg har fått med meg kritikken mot å sende dette programmet akkurat nå, men jeg mener det er rett tidspunkt, sier Mayoo.

Han mener serien viser frem hvordan forsvaret jobber i form av mestringsfølelse og det å støtte hverandre.

– Vi leker ikke krig, som noen hevder. Nettopp i disse dager tror jeg det er sunt for folket å se litt annerledes underholdning. Jeg er veldig glad for at jeg er med.