SKUMMELT: TIX og Jenny Huse er blant de unge kjendisene som røper hva de synes er skummelt på skjermen.

Kjendisenes skrekkfavoritter

Vi har spurt en rekke unge kjente mennesker hva som er deres favoritt-skrekk. Svaret ble alt fra «Saw» til «Snøhvit».

Publisert: Nå nettopp

Youtuber Victoria Skau (22) debuterer fredag som programleder for Discovery-serien «Spøkelsesjegerne». Hun er klar på hva som er hennes skrekkfavoritt på skjermen:

– «The Conjuring»-filmene er fantastiske. Men er det én film som virkelig har traumatisert meg, så er det «Paranormal Activity», forteller hun.

SPØKELSESJEGERE: Victoria Skau og Robin Hofset jobber med å jakte spøkelser på TV.

Hennes medprogramleder, gamer og youtuber Robin «RobTheSir» Hofset (30), har også klare favoritter:

– Favorittfilm er «Sinister» – den er dødskul! Favorittserie er «The Haunting of Hill House», fastslår han.

Skumle tegnefilmer

Artisten og den ferske forfatteren Andreas Haukland (28), kjent som TIX, har et kanskje overraskende svar på hva han synes er de skumleste filmene:

– Tegnefilmen «Snøhvit». Når heksa kommer, er det dritskummelt. Og «Mummitrollet» når Hufsa kommer. Det er noen ting man bare aldri vokser fra, sier han.

BARNESKREKK: TIX husker skrekken fra barndommen.

– Elsker skrekk

På Vixen-utdelingen nylig spurte vi influencer og youtuber Jenny Huse (20) og youtuber og sminkør Tim Kristian Holter Moen(21), som begge var nominerte, om deres forhold til skrekk på skjerm.

For Huse, er det ikke-eksisterende:

– Jeg ser ikke på skrekkfilmer, jeg synes det er så skummelt. Hvis jeg ser på skrekkfilmer, sover jeg i sengen til mamma.

LIKER IKKE: Jenny Huse setter ikke pris på skrekk.

Beautyinfluencer Tim Kristian, er av en annen mening:

– Jeg elsker skrekkfilmer! Jeg skal se den nye «Halloween»-filmen som nettopp har kommet – elsk!

– Hvilke filmer går du til når du skal bli ordentlig redd?

– Det pleide å være «Saw» – de åtte filmene eller noe. Men nå lager de ikke det, så for øyeblikket ingen.

ELSKER SJANGEREN: Skjønnhetsinfluencer Tim Kristian er glad i grøss.

– Skremmer livet av meg

Nylig kom en ny TV-versjon av kultfilmen «I Know What You Did Last Summer». VG snakket med flere av skuespillerne i serien om deres forhold til skrekk og grøss på skjerm.

Madison Iseman (24) spiller to av hovedrollene, tvillingsøstrene Lennon og Allison.

– Jeg har alltid vært en fan av skrekk, sier hun.

– Det er det jeg liker best å se på, og det jeg liker best å lage. Så jeg har alltid vært en stor fan (av den originale «I Know What You Did Last Summer», journ.anm.).

Iseman har tidligere spilt i to «Jumanji»-filmer og skrekkfilmene «Annabelle Comes Home» og «Goosebumps 2».

SKREKK-GLAD: Madison Iseman har spilt i flere skrekkfilmer.

Hennes kollega Ezekiel Goodman spiller Dylan i skrekkserien.

– Den originale «Texas Chainsaw Massacre» («Motorsagmassakren») er filmen som gjør susen for meg, sier han.

– For meg må det bli «The Exorcist» («Eksorsisten»). Den skremmer livet av meg hver eneste gang, forteller Ashley Moore (28) som spiller Riley.

KOLLEGER: Madison Iseman, Ezekiel Goodman og Ashley Moore spiller sammen i skrekkserien «I Know What you Did Last Summer».

– Jeg har alltid vært en skrekk-fan – av alle typer skrekk. Men 90-tallsskrekk peker seg ut. Jeg elsker sjangeren fordi den er så overdreven, selvbevisst og man kan le av den, sier Brianne Tju (23) som spiller Margot.

Hun har tidligere spilt i skrekkseriene «Scream» og «Light as a Feather» og hai-skrekkfilmen «47 Metres Down: Uncaged».