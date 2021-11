HERTUGINNE: Meghan, her på Global Citizen Live festival i Central Park i New York i september.

Hertuginne Meghans bror: − Jeg har gjort grusomme feil

Thomas Markle Jr. (55) er med i australske «Big Brother VIP» for å vise sin berømte søster (40) at han har skjerpet seg.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Hertuginnen har ikke hatt kontakt med storebroren etter at hun giftet seg med prins Harry (37) i 2018.

Allerede før bryllupet uttalte amerikanske Thomas Markle seg svært kritisk om Meghan. Ikke minst vakte det oppsikt da han sa at han hadde advart Harry om at Meghan «kom til å ødelegge livet hans».

Deler av det som har skjedd siden, er veldokumentert historie. USA-baserte Meghan og Harry har ikke bare anstrengt forhold til Meghans farsfamilie, prinseparet har også av en rekke årsaker tatt avstand til den britiske kongefamilien.

Meghans pappa: – Aldri sluttet å elske min datter

Men nå ønsker Meghans storebror å begrave stridsøksen. Markle sier ikke direkte beklager, men i et intervju med det australske nettstedet New Idea opplyser han at han takket ja til «Big Brother» for å nå ut til søsteren.

– Jeg håper virkelig at Meghan ser på. Det er derfor jeg er med her, så hun kan se meg for den jeg er, sier 55-åringen.

Angrer

Markle sier at han ikke taklet den offentlige oppmerksomheten særlig bra da søsteren ble kongelig nærmest over natten. 55-åringen beskriver det som å bli kastet til ulvene.

– Jeg gjorde noen grusomme feil, og jeg angrer fortsatt på det. Kanskje jeg overreagerte fordi det samme som skjedde med Meghan, skjedde med meg, sier han og trekker sammenligning til den brå interessen fra hele verden.

VIP-DELTAGERE: f.v.: Bernard Curry, Imogen Anthony, Thomas Markle og Omarosa.

Markle legger til at han håper alle nå vil se en ny side av ham.

– Jeg er elskverdig og hyggelig, og jeg hadde tatt av meg skjorten min for den som trengte det. Og så er jeg morsom, sier Markle.

Han snakker om oppveksten og det angivelig nære forholdet han hadde til sin søster, som faren fikk med kone nummer to.

– Jeg elsker søsteren min, det har jeg alltid gjort, sier Markle, som sier han gjerne skulle møtt nevøen og niesen sin, Archie (2) og ganske nyfødte Lilibet.

... Men disset Meghan på TV

Selv om Markle sier han gjerne skulle hatt mye ugjort, så skal han likevel ha uttalt seg lite flatterende om søsteren også i mandagens premiere på «Big Brother».

Blant annet skal han ifølge Daily Mail ha sagt til de andre deltagerne at hun forandret seg etter at hun etablerte seg som skuespiller i Hollywood.

STJERNEPAR: Prins Harry og hertuginne Meghan i New York i september. De to bygger nå egne og felles businesser.

– Ingen skjønner hva som skjedde med henne. Pengene er årsaken, tror jeg. Penger og berømmelse gikk til hodet på henne på en veldig dårlig måte.

Markle snakket også angivelig om Meghans første ektemann, filmprodusent Trevor Engelson (45), og måten Meghan skal «valset over ham» da forholdet tok slutt.

Blant annet snakket han om at Meghan skal ha returnert gifteringen i posten.

– Er det kaldt eller ikke? Nå er det Harrys hode som ligger på blokka, skal Markle ha uttalt.

I «Big Brother VIP» konkurrerer Markle mot skuespillere, modeller, designere, politikere og idrettsutøvere, deriblant Caitlyn Jenner (72). Selv bærer Markle i forbindelse med programmet den treffende merkelappen «Famous Big Brother».