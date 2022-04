POPULÆR: Skuespiller Miranda Cosgrove ble verdenskjent gjennom TV-serien iCarly. Her er hun på «Nickelodeon's Kids' Choice Awards» 9. april.

Hopper på viral TikTok-trend

Miranda Cosgrove (28) har «svart fansen» med en video, hvor hun bruker TikTok-låten laget av et viralt intervju hun tidligere har gjort.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

Publisert: Nå nettopp

Lyden fra et intervju med skuespiller Miranda Cosgrove har gått viralt på TikTok de siste ukene. I intervjuet, som ble gjort med podkasten «Good For You» med Whitney Cummings, får 28-åringen spørsmål om hun banner.

«I actually do cuss a little» svarer hun og legger til at hennes favoritt banneord er: «probably fuck». Intervjuet er fra august 2020, men har først i år fått oppmerksomhet, skriver Dexerto.

Etter at artistene Duke & Jones lagde en remiks-låt av lyden fra podkasten har det igjen tatt av.

På kun to dager har TikTok-videoen med skuespilleren fått over 17 millioner visninger. Millioner av visninger har også de over 190.000 andre videoene som bruker lyden.

«Sounds» er en stor del av det virale innholdet på TikTok og flere av de mest populære lydene får millioner av visninger med videoene de brukes på, melder nettstedet.

Det er først nå 28-åringen har vært med i en video med lyden, og remiks-låt har blitt en viral-suksess på TikTok.

I videoen danser Miranda Cosgrove sammen med influencer Amanda Cerny. Skuespilleren har tidligere uttalt at alle videoene hvor lyden fra intervjuet brukes er morsomme og at hun lesker å se dem.