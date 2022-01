TV-STJERNE: Lily Collins i rollen som Emily, her i sesong to av situasjonskomedien.

Ja, det blir mer «Emily in Paris»

Netflix setter ikke punktum for TV-serien riktig ennå.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

«Emily in Paris» fikk blandet mottagelse av anmelderne sa den gikk på lufta for halvannet år siden. Likevel endte serien opp med å bli en seermagnet for Netflix.

Sesong to hadde premiere 22. desember og toppet seerlisten i nærmere 100 land. Nå gleder Netflix fansen med å opplyse at det slett ikke er over med det. Variety skriver at TV-produsentene har skrevet under kontrakt om å lage både en sesong tre og fire.

Det er den britisk-amerikanske filmstjernen Lily Collins (32) som spiller hovedrollen i serien, som for øvrig er blitt berømt for sin presentasjon av mote og trender.

Collins deler bilde av seg selv med «Emily in Paris»-trøye på Instagram, der hun skriver om nyheten:

«Vet ikke om Emily ville elsket eller hatet dettee antrekket for kunngjøringen, men hun ville uansett jublet».

Skuespilleren takker fansen for all støtte og skriver at hun ikke klarer å vente til fortsettelsen.

«Emily in Paris» handler om Emily, som har store ambisjoner innen markedsføring, og som har flyttet fra Chicago til Paris for å bygge opp selskapet hun jobber i. Der møter hun i tillegg romantikk og stor turbulens.

I sesong to følger TV-seerne Emily til Den franske rivieraen og Saint-Tropez.

Også sesong tre vil hovedsakelig spilles inn i Frankrike, men ifølge Variety kan det også bli aktuelt å ta turen til London.