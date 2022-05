KOMIKER: Pete Davidson mimret over tidligere stunt i lørdagens «Saturday Night Live».

Her tar Pete Davidson avskjed i «SNL»: − Glad og trist

Så stemte det altså – Pete Davidson (28) er ferdig i «Saturday Night Live» etter åtte år.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Ryktene har svirret i noen dager om at Davidson ville kunngjøre sin avgang i NBC-talkshowet i sesongfinalen lørdag.

– Jeg hadde aldri trodd at dette skulle bli livet mitt, sa TV-komikeren i sin siste sending, ifølge CNN.

– Da jeg startet var jeg bare denne radmagre ungen, og ingen skjønte hvilken rase jeg tilhørte. Nå vet alle at jeg er hvit fordi jeg har oppnådd så stor berømmelse bare ved å møte opp på jobb. Se på meg nå! Jeg aldres som en gammel banan, fleipet 28-åringen.

Satte rekord

Han var bare 20 år da han kom inn i den berømte stallen, og satte da rekord som den yngste noensinne.

Ifølge Davidson var showskaper Lorne Michaels (77) svært tvilende til det unge tilskuddet etter første audition. Han skal ha følt at Davidson ikke var rett mann for jobben.

Michaels tok imidlertid sjansen og skal ha sagt til Davidson: – La oss ødelegge dette sammen.

– Og det var akkurat det vi gjorde, forklarte Davidson i lørdagens sending – og forklarte at når han fikk dette til, så «kan hvem som helst gjøre det».

KJENDISPAR: Pete Davidson og Kim Kardashian MET-gallaen i New York 3. mai.

TV-kjendisen har det siste halve året fått mye oppmerksomhet på grunn av sitt forhold til realitydronningen Kim Kardashian (41). Hva han skal gjøre nå, har han ikke sagt noe om.

Kardashian har sin faste base i Los Angeles, mens Davidson bor i New York, der «SNL» spilles inn.

– Jeg er både glad og trist over kveldens show. Av grunner jeg ikke kan forklare, uttalte Davidson – og la til at han og TV-seerne har delt både tunge og lykkelige stunder.

Dave Sirus (44), skribent for «SNL», la lørdag ut et klipp av seg og Davidson på Instagram, sammen med en lang, skriftlig melding fra sistnevnte. Der skriver han blant annet at han «bokstavelig talt ble voksen foran øynene på TV-seerne»:

Davidson takket Lorne Michaels og kollegene for å ha lært ham viktige livsverdier, og han beskrev «Saturday Night Live» som hjemmet sitt.

Før han sa farvel, rakk han å fleipe om sin korte forlovelse med popstjernen Ariana Grande (28), samt med Will Smiths (53) skandaleopptreden på Oscar-gallaen nylig. Også Kim Kardashians eksmann, rapper Kanye West (44), ble nevnt:

– Heil til alle dere millioner mennesker, som ser på bare for å sjekke om jeg nevner Kanye, sa Davidson i åpningstalen.

28-åringen var ikke alene om å takke for seg lørdag. Kollegene Aidy Bryant (35), Kate McKinnon (38) og Kyle Mooney (37) gjorde det samme.