EMMY-NOMINERT: Sofia Herlin som kronprinsesse Märtha og Tobias Santelmann som kronprins Olav i «Atlantic Crossing».

Omdiskutert norsk TV-serie nominert til Emmy

Den omdiskuterte norske TV-serien «Atlantic Crossing» er nominert til den internasjonale Emmy-prisen for beste TV-film/miniserie.

Nominasjonene ble offentliggjort i New York torsdag. Serien fikk terningkast tre av VGs anmelder etter premieren i oktober i fjor – blant annet med denne begrunnelsen:

– Tamt, stivt og flatt. NRKs kostbare drama mislykkes både som biografi og fantasi.

Kronprinsesse Märtha og den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt nøt et ualminnelig nært vennskap under førstnevntes eksil i USA under andre verdenskrig – og mye av handlingen i serien spinner rundt dette.

Noe som igjen resulterte i sterke reaksjoner.

Blant dem som har kritisert NRK for serien var forfatter Tor Bomann-Larsen.

– Det kunne blitt en fin serie uten at man trengte dikte opp en ny verdenshistorisk skikkelse (kronprinsesse Märtha journ.anm.) Jeg har fått tilbakemeldinger fra historikere, norsk presse og alminnelige borgere som føler seg ført bak lyset, sa forfatteren under et møte i Kringkastinsrådet hvor serien var et tema.

En annen som var nådeløs i sin kritikk var avdøde Erling Lorentzen, enkemann etter prinsesse Ragnhild som i et debattinnlegg i Aftenposten og kaller TV-serien «direkte grotesk»

«Atlantic Crossing» konkurrerer mot en engelsk serie («Des»), en serie fra Sør Korea («It's Okay to Not Be Okay») og den brasilianske TV-serien «Todas As Mulheres do Mundo» («All the Women in the World»).