KANDIDATER: Både Jenny Skavlan (t.v.) og Pia Haraldsen er hete tips i VGs Maskorama-profet.

Jenny Skavlan om «Maskorama»-spekulasjoner: − Synger som en kråke

VGs leserne tror at Jenny Skavlan (35) befinner seg inni Nøkken. Pia Haraldsen (40) er en god nummer to.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

I Maskorama-profeten til VG spekuleres det vilt fra uke til uke rundt hvem som befinner seg bak maskene.

I skrivende stund mener 37 prosent av dem som gjetter at Jenny Skavlan er med – som Nøkken. 10 prosent tipper det er Pia Haraldsen.

– Hadde jeg sunget like fint som Nøkken, hadde jeg briefet med det i tid og utide, sier Skavlan til VG før lørdagens sending

– Jeg synger mer som en kråke, legger hun til.

– Men creds til Pia Haraldsen for god strupe! sier Skavlan om nummer to på kandidatlisten.

NØKKEN: Hvem som skjuler seg her, er uvisst.

Haraldsen bare ler når VG tar kontakt.

– Jeg har fått mange kommentarer om «Maskorama», så det er gøy. Men jeg ønsker hverken å bekrefte eller avkrefte spekulasjonene, sier 40-åringen.

Hun koster på seg litt selvironi rundt gamle TV-eskapader på midten av 2000-tallet:

– Jeg har ikke holdt masken så bra siden «Rikets Røst», haha.

En av grunnene til at Haraldsen kobles til nettopp Nøkken, er at et av hintene skal dreie seg om en link til Luxembourg. Haraldsen var for mange år siden kjæreste med en prins derfra.

Akkurat det hintet kommenterer hun ikke.

– Men «Maskorama» er et underholdende TV-konsept med fantastiske kostymer og flott sang.

Etter forrige ukes sending, der Heldiggrisen røk ut, gjenstår seks deltagere.

Et annet hett tips, ifølge VGs lesere, er at Abid Raja (46) er Nissen.

For høyt til å være Nissen?

I skrivende stund tror hele 54 prosent av de som gjetter at det er den tidligere kulturministeren som skjuler seg bak kostymet. VGTV spurte Raja om hva han mener om spekulasjonene. Dette svarte han: