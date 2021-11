forrige











Havfruen Haddy Njie ute «Maskorama»: − Det føles som jeg knapt kan reise meg

Seks er blitt til fem etter at enda en sanger måtte kaste masken – denne gangen Havfruen. Haddy Njie (42) er «veldig gravid» og egentlig lettet nå.

– Det har vært så gøy å være så synlig og så usynlig samtidig. Det har jeg virkelig kost meg med, sa en smilende Haddy etter å avslørt seg.

Haddy innrømmer til VG etter sending at det var spesielt å krabbe frem.

– Ja, det var litt overveldende, for jeg har vært så beskyttet bak masken.

Rart var det også for NRK-kjendisen å være omgitt av så mange hun kjenner – og samtidig være i skjul.

– De i produksjonen visste jo ikke at jeg var Havfruen, sier hun.

– Veldig gravid

I september kom nyheten om at hun og ektemannen Trond Giske venter barn igjen. 42-åringen forklarer at det har vært et tungt svangerskap denne gangen.

– Nå er jeg veldig gravid, har høy puls og er andpusten. Det føles som jeg knapt kan reise meg. Jeg har lagt på meg ti kilo og er litt lettet nå faktisk, sier hun om exiten.

– Kontrasten har vært stor mellom «Maskorama» og hverdagslivet hjemme, der jeg går i slappe bukser og amme-BH. Jeg har bare tights og amme-BH også under dette kostymet, ler Haddy.

– Ingen savner meg

TV-kjendisen synes ikke det har vært vanskelig å holde deltagelsen hemmelig for omverdenen.

– Jeg har ikke noe særlig sosialt liv og er mest sammen med familien. Ingen savner meg på fest på lørdager eller i sosiale medier. Men noen gode venner har spurt, og da har det vært krevende å måtte lyve.

UTE: Haddy Njie etter avmaskingen.

Haddy er en etablert sanger. Hun har gitt ut album og spilt i musikaler. Hvorfor hun røk i kveld, vil hun ikke spekulere på.

– De andre er fem utrolig gode vokalister, sier hun.

– Nissen også?

– Ja, Nissen lager show, humrer Haddy, og legger til:

– Det har vært veldig gøy å være med.

– Ikke god på kjendiser

Marion Ravn (37) gjettet faktisk på at Haddy var Havfruen – og hun gjettet riktig forrige lørdag også.

Selv har ikke Haddy peiling på hvem de andre er.

– Jeg er ikke så god på kjendiser, så jeg sier det samme som Marion. Lytt til henne!

Det var Havfruen og Nissen som sanket færrest stemmer i kveld, men Nissen er altså med videre.

Frosken og Heldiggrisen har allerede måttet forlate showet, som går ut på å synge, men som likevel hevder ikke å være en sangkonkurranse.

VIDERE: Nissen under kveldens sending.

Hemmelighetskremmeriet er enormt. Deltagerne vet ikke hvem andre som konkurrerer. Heller ikke programleder Silje Nordnes aner hvem som skjuler seg bak maskene.

Jenny Skavlan om spekulasjoner: – Jeg synger som en kråke

