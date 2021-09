MOR OG DATTER: Olivia Jade Giannulli, her med mamma Lori Loughlin i Beverly Hills i 2019.

Mamma og pappa ble fengslet – nå skal Olivia Jade danse på TV

YouTube-kjendis Olivia Jade Giannulli (21) havnet midt i stormen rundt college-svindelen i 2019. Nå skal hun svinge seg i amerikanske «Skal vi danse».

To og et halvt år har gått siden Olivia Jade ufrivillig fikk hele verdens oppmerksomhet rundt seg, da det ble kjent at hennes berømte foreldre hadde jukset døtrene inn på en prestisjeskole.

Nå håper 21-åringen at «Dancing With The Stars», som programmet heter i USA, skal vise henne fra en god side.

– Jeg håper folk forstår hvor oppriktig glad og takknemlig jeg er. For noen få uker siden ville dette vært en fjern tanke og noe som ikke lå i kortene. Jeg er superlykkelig over å få en ny sjanse, sier hun ifølge People.

Begge er løslatt

Skandalen gikk ut på at en stor gruppe velstående foreldre betalte og svindlet for å sikre sine barn plasser ved eliteuniversiteter. TV-stjernen Lori Loughlin (57), kjent fra blant annet «Under samme tak», ble dømt til fengsel for på ulovlig vis å ha sørget for at hennes to døtre fikk studieplass.

Dømt ble også ektemannen, motedesigner Mossimo Giannulli (58). Loughlin ble løslatt i desember i fjor, mens Giannulli slapp ut i april i år.

Vil utfordre seg selv

Både Olivia Jade og søsteren forlot universitetet i kjølvannet av opprullingen. Førstnevnte la også YouTube-aktiviteten på is, før hun senere gjorde comeback for sine nær to millioner følgere.

– Nå er jeg klar for å vise meg igjen og gjøre nye ting, sier Olivia Jade om dansekonkurransen, der hun blant annet møter en annen YouTube-stjerne, Jojo Siwa (18). Skuespiller Brian Austin Green (47) skal også svinge seg på parketten.

– Jeg ser frem til å utfordre meg selv og forlate komfortsonen, noe jeg ikke gjør særlig ofte.

Influenceren må imidlertid tåle en viss motbør på Twitter, der mange uttrykker forundring og skepsis over at hun er blitt inviterte. Mye av kritikken går ut på at hun «også her stikker av med en gjev plass foran andre».

En annen kjent skuespiller som også ble dømt og måtte sone etter collegeskandalen, var Felicity Huffman (58).

