«Gift ved første blikk»-paret fikk datter

Publisert: 29.03.18 15:24

Den aller første «Gift ved første blikk»-babyen har ankommet.

Annabelle Bauer (31) og Vebjørn Tveiterås (31) møttes for aller første gang i sitt eget bryllup i 2014. Da beviste de at det går an å gifte seg med en vilt fremmed.

For fire år siden fikk reality-konseptet fikk sterk kritikk for ikke å ta ekteskapet på alvor. Kritiske røster stemplet konseptet som umoralsk . Siden har TVNorge vist ytterligere tre runder med realityserien.

For «Gift ved første blikk» ble faktisk Gullruten-nominert som årets tv-øyeblikk i sitt første år:

Det var i september i fjor at Annebelle Bauer kunne fortelle VG at paret ventet barn.

– Ja, det stemmer. Jeg er gravid, og vi venter vårt første barn, bekreftet Bauer til VG.

Hun fortalte da også at paret hadde kjøpt seg leilighet på Grünerløkka i Oslo og at barnerommet sto klart.

Overfor Se og Hør ønsker ikke paret å kommentere familieforøkelsen annet enn at de er svært lykkelige.

Annebelle Bauer har tidligere sagt at det tok henne tre måneder etter bryllupet å bli forelsket i ektemannen, og paret har helt frem til VG-intervjuet ble gjort i september i fjor gått i parterapi.

– Det kommer vi til å fortsette med, fordi det er forebyggende. I disse samtalene har vi lært viktigheten av å tørre å være sårbare. Det er så lett å angripe hverandre og krangle, i stedet for å ta ansvar og fortelle om sine egne, sårede følelser, sa Bauer til VG da.

