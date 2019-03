IKONISK ROLLE: Lena Headey som Cersei Lannister. Foto: HBO/AP

«Game of Thrones»-stjernen brøt sammen etter siste innspillingsdag

Lena Headey (45) fremstår som ondskapen selv i rollen som Cersei Lannister. Nå er det over.

Selv om siste sesong av « Game of Thrones » ennå ikke har hatt premiere, så har stjernene for lengst satt punktum. For Lena Headey ble siste arbeidsdag i juli i fjor en kraftig utladning.

Den fryktede dronning Cersey Lannister har fascinert og sjokkert TV-seerne gjennom syv sesonger til nå. For Headey var det svært tungt å ta farvel med figuren hun har gitt et ansikt siden 2011.

– Jeg trodde ikke at det skulle bli så følsomt som det ble. Men det var trist, sier hun til Huffington Post.

Hun klarte å konsetrere seg siste innspillingsdag, men reaksjonen kom etterpå.

– Da jeg forlot settet og satte meg i bilen, brøt jeg sammen i tårer. Ja, jeg var sønderknust, forteller hun.

Ikke bare var det avskjeden med kollegene og rollen som fikk det til å renne over Headey. En helt spesiell epoke er over for skuespilleren. Gjennom «Game of Thrones»-suksessen har det åpnet det seg dører som ellers ville vært lukket, og Headey vet hun kan takke HBO-serien for mye.

– Alle vet at når man er synlig, så forholder folk seg til deg på en annen måte. Man blir invitert til ting man normalt ikke blir invitert til, man får møte mennesker, og folk lytter til det du har å si. Så på den måten har serien gjort det mye lettere for meg å gjøre nye ting. Det er jeg overlykkelig for. Jeg har ønsket meg det i lang tid. «Thrones» har forandret livet mitt, og jeg er svært takknemlig for det, sier Headey – for tiden aktuell i filmen «Fighting With My Family».

PÅ FESTIVAL: Lena Headey på Sunddance i Utah i januar, der hun promoterte sin nye film «Fighting With My Family». Foto: JPA / AFF

45-åringen, som håper å kunne jobbe mer med regi fremover, nyter å spille utypiske roller. Derfor var Cersei Lannister ideell.

– Ingen vil vel fylle en forbanna kjedelig karakter, som ikke har noen historie, sier Headey.

Det har vært spekulert heftig på hva som kommer til å skje med karakterene. Ut fra de nye bildene å dømme, ser det dårlig ut for Tormund Giantsbane, spilt av norske Kristofer Hivju (40). Hans rollefigur havnet midt i den dramatiske sesongavslutningen i 2017, og han glimrer med sitt fravær i den ferske bildeserien.

– Ingen er trygge, sa han i et intervju med VG for snart to år siden.

Lang ventetid

Tilhengerne av eventyrsagaen har måttet smøre seg med en solid dose tålmodighet. Avslutningen skulle opprinnelig gått på lufta i fjor vår, men ble utsatt et helt år.

Ennå må fansen vente litt før de får et gjensyn med skikkelsene. «Game of Thrones» får USA-premiere 14. april. I Norge vil den nye sesongen være tilgjengelig fra klokken 03 natt til 15. april.

Den avrundende sesongen byr på totalt seks episoder og blir dermed den korteste runden i «Game of Thrones». Hver episode vil til gjengjeld være på 90 minutter, og ikke 60 som tidligere.

