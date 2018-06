VANT TV-KAMPEN: Kampen mellom Brasil og Sveits er så langt den mest sette i årets fotball-VM med 1.020.000 seere. Foto: JOE KLAMAR / AFP

Jubel over gode seertall for fotball-VM

Publisert: 29.06.18 13:36

Jubelen står i taket, både i NRK og TV 2 etter at de innledende kampene i årets fotball-VM er over. To kamper er sett av over en million seere og interessen er betydelig større enn for fire år siden. Dette er de mest sette kampene i fotball-VM så langt.

– For kampene som NRK har sendt så langt har vi et snitt på 521.000 på hver kamp, sier analysesjef i NRK, Kristian Tolonen til VG.

Han forteller at det er høyere enn både for EM for to år siden og VM for fire år siden.

– For NRKs vedkommende ser vi også at hele 97 prosent av seere følger kampene på «gamle måten», altså via lineært TV, mens tre prosent har sett kampene på nett, fortsetter Tolonen.

PR- og mediesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl deler Tolonens begeistring for VM interessen blant norske TV-seere.

– Vi er svært godt fornøyde med VM så langt som også viser en oppgang fra VM for fire år siden. Hvordan seertallene blir for hver kamp handler jo om hvilke lag som spiller, spenningen i gruppene og sendetidspunkt. Alt dette vil slå ulikt ut underveis i mesterskapet, hvor selvsagt også været spiller en rolle. Nå gleder vi oss til fortsettelsen hvor TV 2 allerede søndag skal vise storkampen mellom Spania og Russland, sier mediesjef i TV 2, Dahl i en kommentar.

Optimismen er også stor med tanke med seerinteressen for sluttspillet.

– Under EM for to år siden økte seertallene til en million i snitt i sluttspillet - og da var snittallet for grunnspillet 502.000 seere, altså nesten en dobling. Det er ingen grunn til å ikke tro at det samme skjer under årets VM. fremholder Tolonen.

– Store sportsrettigheter som fotball-VM er svært viktig for lineært TV. Det ser folk på, uansett vær, alder og kjønn. Derfor er TV-selskapene villige til å betale mye for sportsrettigheter, sier TV-sjef i mediebyrået MediaCom, Marianne Massaiu til VG.

Dette er de mest sette kampene i fotball-VM så langt.

1. Brasil - Sveits (NRK1) - 1.020.000

2.Tunisia - England (NRK) - 1.000.000

3. Portugal - Spania (TV 2) - 831.000

4. Argentina - Kroatia (NRK) - 765.000

5. Tyskland - Sverige (TV 2) - 737.000

6. Russland - Egypt (NRK) - 716.000

7. England - Belgia (NRK1) - 686.000

8. Iran - Spania (TV 2) - 678.000

9. Tyskland - Mexico (TV 2) - 615.000

10. Serbia - Brasil (TV 2) - 601.000

11. Polen - Colombia (NRK) - 591.000

12. Nigeria - Island (NRK) - 580.000

13. Island- Kroatia (TV 2) - 576.000

14. Iran - Portugal (NRK1) - 538.000

15. Argentina - Island (NRK) - 491.000

16. Kroatia - Nigeria (NRK) - 490.000

17. Peru - Danmark (TV 2) - 474.000

18. Russland - Saudi-Arabia (NRK) - 453.000

19. Belgia - Panama (TV 2) - 435.000

20. Danmark - Frankrike (NRK1) - 418.000

Både for NRK og TV 2s vedkommende er det hovedkanalene som helt klart trekker flest seere. Denne uken har NRK sendt fire kamper på NRK3 og NRK2, mens TV 2 har sendt fire kamper på TV 2 Sportskanalen. Av disse åtte kampene er det helt klart Nigeria - Argentina som kom best ut med 260.000 seere på TV 2 Sportskanalen.