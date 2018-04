Foto: Mark Makela / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Funnet skyldig - risikerer opptil 30 års fengsel

Skuespilleren Bill Cosby (80) er funnet skyldig i å ha dopet ned og misbrukt en kvinne, melder AP og AFP. Han risikerer opp mot 30 år i fengsel.

Bill Cosby funnet skyldig i den første rettsaken hvor en kjent person har sittet på tiltalebenken etter #Meetoo. Det er mindre enn ett år siden juryen i den forrige rettssaken mot Cosby ikke kom til enighet, Dermed ble hele rettssaken annullert av dommeren. Men slik det altså ikke denne gangen .

Han stod tiltalt for å ha dopet ned og misbrukt Andrea Constand i 2004. Han risikerer opp mot 30 år i fengsel. Selv hevder han at det som skjedde var samtykkende.

Rundt 60 kvinner hartidligere stått fram og anklaget 79-åringen for overgrep, men forholdene er foreldet slik at de ikke kan straffeforfølges. Constands sak er den eneste Cosby er blitt tiltalt for..

I rettssalen i Norristown utenfor Philadelphia beskrev hun hvordan komikeren hadde forgrepet seg på henne i 2004 etter å ha gitt henne tre blå piller som lammet henne.

For den siste runden i saken mot Bill Cosby tillot dommeren at ytterligere fem kvinner som mener seg utsatt for overgrep fra Bill Cosby å vitne i den nye rettssaken. Det ble sett på som en seier for påtalemyndigheten. De ønsket å tegne et bilde av 80 år gamle Bill Cosby som en av Hollywoods verste serie-overgripere,

Siden oktober 2014 har det stormet rundt Bill Cosby, ettersom stadig flere kvinner har stått fram og hevdet seg misbrukt av den 78 år gamle komikeren.

Cosby har konsekvent nektet for å ha forgrepet seg på det store antallet kvinner som har stått frem med beskyldninger mot ham.

Over 50 år har gått siden unge Cosby startet karrieren som standup-komiker på klubber rundt om i USA. Siden fulgte en glansperiode som strakk seg over 30 år uten riper i lakken. Cosby, som har fans i alle aldre, har i alle år blitt betraktet som en av verdens mest folkekjære stjerner og et ikon innen komedie.

Han ga ut en rekke komikeralbum, og markerte seg i 1965 som den første fargede skuespilleren i et TV-drama («I Spy») – noe som resulterte i en rekke priser. Flere andre TV-suksesser fulgte, deriblant barne-TV. Men aller mest kjent er «The Cosby Show», som gikk fra 1984-1992. Det var den første serien som dreide seg rundt en farget familie, og som ble vist i beste sendetid verden over. Også i Norge var Cosby-familien, hvor Bill spilte pappa, et samlingspunkt hver lørdag.