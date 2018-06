NESTE SOMMER: Alina Vassnes og Julian David Gursky er i full gang med planleggingen av bryllupet neste sommer. Foto: PRIVAT

«Farmen»-Alina gifter seg med «Robinson»-Julian

Publisert: 10.06.18 04:53

TV 2018-06-10T02:53:03Z

Alina Vassnes og Julian David Gursky har vært med i hver sin reality-serie på norske TV-skjermer. Neste sommer skal de gifte seg.

Høsten 2014 var Alina en av deltakerne i «Farmen» på TV 2 og våren 2015 var Julian en av deltakerne i «Robinsonekspedisjonen» som det året ble vist på TV 2 for første gang.

Men også han var opptatt med innspilling i 2014: Hun var på Li gård i Stange kommune i Hedmark , mens han var på en øde øy på Filippinene. Begge to bekrefter overfor VG at de skal gifte seg.

– Julian tok kontakt med meg på nettet rett etter at jeg hadde vært med i «Farmen». Han hadde sett meg en gang jeg var på Mathallen i Oslo den høsten og kjente meg igjen. Han ville gjerne treffe meg , sier Alina Vassnes til VG.

Hun forteller at på det tidspunktet fikk hun så mange henvendelser at hun til slutt måtte ha hemmelig telefonnummer. Derfor fikk heller ikke Julian noe svar fra henne.

– Men han ga seg ikke, prøvde på nytt og på nytt. Likevel tok det faktisk to år før jeg sa ja til å gå på date med ham, og da jeg møtte ham skjønte jeg virkelig ikke at jeg hadde sagt nei. Vi skulle jo bare ta en kopp kaffe, men det ble jo mer enn det da, sier Alina.

Paret har bodd sammen siden i fjor høst. Hun er fra Austevoll - og mange vil kanskje huske at Alina konkurrerte mot lillesøsteren Malin i «Farmen». Hun ble slått ut av konkurransen rett før finaleuken. Vinner det året var for øvrig Magnhild Vik.

Kjæresten Julian kommer opprinnelig fra Tyskland og presenterte seg slik før konkurransen startet: «Selvstendig, kreativ og leken». Maiken Sæther Olsen var den som vant «Robinsonekspedisjonen» den sesongen.

– Bryllupet blir i Oslo og vi har allerede vært og sett på en del steder, men har ikke bestemt oss enda, sier Alina.

Det meste er de enige om, bortsett fra en ting.

– Vi har «kranglet» litt om etternavnet. Jeg synes at Alina Gursky høres veldig polsk ut. Men nå er vi blitt enige om at vi avgjør etternavnet i en konkurranse hvor vi skal konkurrere i ti forskjellige sportgrener. Jeg stiller veldig sterkt, så det blir nok Vassnes, selv om jeg mistenker at han ligger i hardtrening, sier Alina.

Hun forteller at det har skjedd mye i livet hennes siden hun var med i «Farmen» i 2014.

– Etterpå jobbet jeg litt med TV - og var også modell ett års tid. Men jeg likte ikke noe særlig å jobbe som modell. Så da bestemte jeg meg for å gjøre noe helt annet. I stedet fikk jeg jobb på en båt og fisket krabber i Barentshavet. Det holdt jeg på med ett års tid. Men nå studerer jeg til å bli lærer og har ett år igjen, sier Alina.

Julian er selvstendig næringsdrivende. Har blant annet startet Coconut Bros i Norge og driver en kafe på Grünerløkka i Oslo og skal snart åpne en restaurant på Torhov.