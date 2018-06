STJERNEPAR: Laura Prepon og Ben Foster på en filmpremiere i New York fjor høst. Foto: Evan Agostini / AP

Laura Prepon og Ben Foster har giftet seg

Publisert: 04.06.18 14:29

TV 2018-06-04T12:29:54Z

«Orange Is the New Black»-stjernen (38) postet brudebilde på Instagram.

« Vi har giftet oss! Takk for all kjærlighet og støtte! Ønsker oss alle sammen det beste », skriver Prepon under sort-hvitt-bildet av seg og brudgommen, «Hell or High Water»-filmstjernen Ben Foster (37).

På bildet er hun iført en enkel, hvit brudekjole.

Paret ble foreldre til en jente i august i fjor. Da var det gått to år siden de to innledet en romanse etter å ha vært venner i mange år. De forlovet seg i oktober 2016.

Fått med deg ? Færre gifter seg, flere skilles

For fire år siden betrodde Prepon til VG at hun ble nedrent med ekteskapstilbud fra kvinner etter suksessen som Alex i TV-seriehiten fra et amerikansk kvinnefengsel.

Prepon er også kjent fra serier som «That 70s show» og «How I met Your Mother»., mens Foster har spilt i filmer som «Kill Your Darlings» og «Lone Survivor».

Ekteskapet er det første for dem begge.