ALLE: Disse skal synge om kapp på NRK til høsten. F.v.: Chris Holsten, Heine Totland, Maria Arredondo, Ole Børud, Ulrikke Brandstorp, Alexander Pavelich, Samantha Gurah, Dag Ingebrigtsen, Hilde Louise Asbjørnsen og Ella Marie Hætta Isaksen. Foto: Frode Hansen/VG

Her er de nye «Stjernekamp»-rivalene

Publisert: 06.06.18 11:06 Oppdatert: 06.06.18 12:24

TV 2018-06-06T09:06:49Z

MARIENLYST (VG) «Stjernekamp» dukker opp på skjermen til høsten. Maria Arredondo, Dag Ingebrigtsen og Heine Totland skal i ilden.

Presentasjonen av de ti nye deltagerne fant sted i Store Studio på Marienlyst. Pressekonferansen ble sendt direkte på NRK.no .

VG er på plass og kommer tilbake med kommentarer fra de håpefulle artistene.

Konseptet går ut på at kjente artister skal konkurrere om å bli «Norges ultimate entertainer». Disse er med:

Heine Totland (47) fra Moster:

Klassisk skolerte Heine Totland kan skilte med en lang karriere innen musikaler, deriblant «Jesus Christ Superstar», «Buddy Holly» og «Les Misérables». Han spenner over en rekke sjangre, gospel, rock, soul og jazz, og han har vært med i Melodi Grand Prix. Totland turnerer med eget 50-tallsband og er i tillegg kjent for showet «Musikk e komme for å bli» sammen med tidligere «Beat for Beat»-pianist Gisle Børge Styve. Han er gift med artisten Silje Nergaard (51) og bor i Oslo.

– «Stjernekamp» har blitt så stort. Det er så gøy, så fett. Jeg er «all happy», sa Totland til NRK og betrodde at han har hatt lyst til å være med i syv år, men at det ikke har passet før nå.

Han avslører til VG at han har blitt spurt hvert år, men at det først er nå kalenderen tillater at han kan være med.

– Dette er perfekt for meg. Jeg er en underholder, sier han.

Ekstra stas er det for Totland å delta sammen med Dag Ingebrigtsen.

– Dag var mitt første idol. Han var en av grunnene til at jeg startet band, sier han.

Maria Arredondo (32) fra Vennesla:

Popartisten Arredondo har en lang popkarriere og er kjent for låter som «Burning», «Brief And beautiful» og «In Love With An Angel». Hun har vært med i Melodi Grand Prix og spilt Maria i musikalen «Sound of Music». Hun er gift med popkollega Torstein Sødal (41) og er nybakt mamma til en gutt . Familien bor i Asker.

– Jeg har aldri følt meg kul. Jeg har alltid bare følt meg som hun jenta fra Vennesla, sier hun.

Hun ble mamma til Elia julaften i fjor, og forteller at det er første gang hun er borte fra ham. Hun forteller humoristisk at det er godt at sønnen er så ung når eventuelt debuterer som hip hop-artist.

Hun er også spent på om konkurranseinnstiktet slår til.

– Jeg er kjip når jeg taper. Og kjip når jeg vinner, ler hun.

– Jeg kommer til å bli hun kjipe mammaen som aldri lar barnet vinne!

Chris Holsten (25), fra Lillestrøm:

Holsten spilte tittelrollen i «Oliver» i Lillestrøm kultursenter som 10-åring. Syv år senere ble han oppdaget som artist og låtskriver på nettet. Han er siden streamet millioner av ganger og har toppet hitlistene i Norge, Sverige og Sør-Korea. Blant annet ga Holsten i 2014 stemme til Broiler-hiten «Rays Of Light». Som soloartist slo han gjennom med «On My Own» i 2014 og har senere markert seg med låter som «Mexico», «Echo» og «Love Like This».

Han forteller at han gleder seg ekstra mye til å ta fatt på dansingen, og legger ikke skjul på at han tror det kommer til å gå bra.

– Dansemovsene er der. Jeg elsker å danse! Selv om det er mest på byen, sier han.

Han er ikke i tvil om hvem som blir hans største konkurrent.

– Ole Børud, kommer det kontant.

Ella Marie Hætta Isaksen (20), fra Tana:

Den samiske artisten har med bandet ISÁK etablert seg som et av de heteste navnene innen samisk musikk det siste året. De opptrådte på Spellemannprisen i år. Ella Marie ble først kjent da hun vant Sami Grand Prix i 2016. Hun stakk også av med seieren i Liet International i fjor, en konkurranse for europeiske minoritetsspråk.

– «Stjernekamp er et sted der man kan oppdage nye fjes. Jeg håper definitivt at det skjer med meg, sa hun på pressekonferansen.

Hun håper hun kommer seg til uken med joik, for den sjangere har hun inne.

– Det hadde vært helt fantastisk å få gjøre joik. Joik er en kjærlighetserklæring, sier hun til VG.

Ole Børud (41), fra Hamar:

41-åringen følger dermed i fotsporene til niesen Lisa Børud (22) , som sang seg langt i fjorårets «Stjernekamp». Ole Børud er kjent fra sangfamilien Børud-gjengen, den kristne familiegruppa som slo gjennom på 80-tallet. Han har siden gått fra å være barnestjerne til å fronte alt fra funky vestkystpop til jazz og ekstremrock i metalband som Fleshkiller.

– Jeg danser nok ikke som Lisa gjør, men jeg får vel tyne noen dansetrinn ut av meg også, sier han til VG, og utelukker ikke at niesen gir ham noen dansetimer underveis.

Ulrikke Brandstorp (22), fra Sarpsborg:

Brandstorp kom på fjerdeplass i «The Voice» i 2015, men TV-seerne har også sett henne i «Idol» og Melodi Grand Prix. 22-åringen har bakgrunn fra sang og teater i hjembyen, og hun har turnert med oppsetningene «The Show Must Go On II» og «The Thrill Of Michael Jackson». Hun fikk drahjelp av den svenske kosmetikkfabrikanten Isadora Cosmetics i fjor, da de valgte å bruke hennes låt «Play With» i sin reklamekampanje i 45 land.

Hun forteller til VG at hun har synget med både Ingebrigtsen, Guhre og Børud tidligere.

– Det virker som en sykt hyggelig gjeng!

Alexander Pavelich (29), fra Nordfjordeid:

Pavelich går fra å være «Stjernekamp»-ekspertdommer i fjor til selv å være deltager i år. EDM-artisten er frontfigur i bandet Lovespeake, som debuterte live på by:Larm i 2016. Han skriver musikk for artister som Julie Bergan, samt internasjonale stjerner som Mugisho og Nick Jonas. Han er også en populær låtskriver for asiatiske popgrupper.

Hjemme har han en heiagjeng i samboer, og de to sønnene på fire år og ti måneder.

– Jeg ble ferdig med pappaperm i går, så nå er jeg veldig klar for å jobbe igjen, sier han til VG.

Tilbakeblikk: Satser på spill-singel

Samantha Gurah (31), fra Oslo:

Gurah har det siste halvannet året bodd i Stockholm, der hun har figurert i hovedrollen i musikalsuksessen «The Book of Mormon». Hun har studert musikalteater ved Bårdar Akademiet og vært korist for artister som Kohinoor, Mira Craig og Elisabeth Carew. Gurah har også spilt i norske oppsetninger, deriblant «Hair», «Parade» og «Great as I Am».

Hilde Louise Asbjørnsen (42), fra Sykkylven:

Asbjørnsen er kjent som både skuespiller, revyartist og jazzsanger. Sammen med komikerkollega Lene Kongsvik Johansen satte hun fra 2000 opp en rekke musikalske humorshow under navnet «Asbjørnsen & Joh», tre av dem nominert til Komiprisen. Asbjørnsen holder på med innspillingen av album nummer 11.

Intervju med Hilde Louise Asbjørnsen: – Prøver å finne roen

Dag Ingebrigtsen (59), fra Trondheim:

Ingebrigtsen er aller best kjent som frontfigur i Kids og gruppas hitlåt «Forelska i lærer’n» fra 1980. Han var også med i bandene TNT og TinDrum. I mange tiår har 59-åringen vært sentral i det trønderske musikkmiljøet. Ingebrigtsen står bak Rosenborgsangen og en haug med andre sanger for Trondheimsklubben. De siste 16 årene har han turnert med eget band og som soloartist.

– Det blir første gangen jeg synger noen andre sanger enn mine egne, gliste Ingebrigtsen etter kunngjøringen.

Det er aller første gang popveteranen sier ja til å være med i en musikkonkurranse på TV, men han forsikret overfor NRK at han ikke er nervøs.

Tilbakeblikk: Dag Ingebrigtsen i pengeknipe

Panelekspertene Mona B. Riise (45) og Thomas Felberg (46) blir med også i neste runde. Det samme gjør programleder Kåre Magnus Bergh (39). Startskuddet går siste helgen i august.

– Vi har noen ekstra rosiner og noen sukater for å få brødet til å virke helt nytt, uttalte Felberg på livesendingen før alle navnene var lest opp.

Århundrets stemme på TV 2 : Usikkert om «Stjernekamp»-kopien fortsetter

Høstens sesong er den syvende i rekken. Sangkonkurransen har de siste sesongene trumfet over «Skal vi danse» (TV 2) på lørdagskveldene. I fjor benket over én million nordmenn seg for å se finalen. I snitt fulgte 833.000 seere hele sesongen. «Skal vi danse» har hatt flere hundre tusen færre seere enn konkurrenten.

2017 : Husker du hvem som vant?