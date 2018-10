FINALISTER: Ella Marie Hætta Isaksen (t.v.) og Ulrikke Brandstorp. Foto: NRK

Kommentar: «Stjernekamp» er årets «Idol»-vinner

«Stjernekamp» er ikke mye til hjelp for de aldrende stjernene sine. Derimot har showet nå begynt å ligne en plattform for å skape nye.

Med noen få unntak, har hver eneste «Stjernekamp»-finale vært vunnet av etablerte artister som ikke har en fremtidig karriere å vinne, men en karriere å vinne tilbake. Som om det skulle fungere.

Med all respekt for Rita Eriksen; en av de klareste stemmene fra Sola har ikke akkurat fått så mye mer oppmerksomhet på nasjonalt nivå etter seieren i første «Stjernekamp» i 2012 .

I fjor gjorde Benedicte Adrian et katastrofalt forsøk på å komme tilbake til offentligheten. Både Anita Skorgan , Elisabeth Andreassen , Jørn Hoel og Steinar Albrigtsen har vært med, uten å få finaleplass. Det har generelt vært for mye fokus på tidligere stjerner. Det er ikke der programmets styrke ligger.

Fjorårets vinner, Adam Douglas , kom fra det absolutte intet og vant hele TV-kongeriket. Basert på hans egne vurderinger har den amerikanske hadelendingen med den myke sognedialekten fått lov til å gjøre mer av det han liker etter fjorårets seier.

Med unntak for Nora Foss Al-Jabri (18 år da hun vant i 2014) er konkurransens tidligere vinnere langt forbi tiden da de ble sure for å bli bedt om legitimasjon på polet.

Snittalderen på samtlige finaledeltagere til nå har vært kristelige 33. I 2015, da Maria Haukaas Mittet og Trine Rein var i finalen , var den 40.

Årets finale er første gang to unge, uetablerte artister skal konkurrere mot hverandre. Begge kan bruke seieren og finalen som et fundament for videre karriere.

Siden det heller ikke følger med noen bindende avtaler om styrte utgivelser til et forhåndsdefinert plateselskap kan de også benytte muligheten slik de selv vil.

I motsetning til «Idol», som sjelden medfører noe annet enn en nær-stalinistisk platekontrakt, noen formaterte utgivelser og så en lysende fremtid i «hva gjør du nå?»-spaltene.

Det betyr at Ulrikke Brandstorp (22) kan bli neste store musikalstjerne på Folketeateret. Ella Marie Hætta Isaksen (20) kan fortjent få mer oppmerksomhet rundt bandet sitt, ISÁK, som tenker nytt rundt joik og elektronika. For eksempel.

Både Isaksen og Brandstorp er akkurat så unge og ubeskrevne som artister at lørdagens finale like gjerne kunne vært finalen i «Idol».

Med en blanding av god og smart casting – og flaks – har lørdagsunderholdningen på NRK1 blitt en potensiell klekkesentral for nye artister.

I samme åndedrag har de endret «Stjernekamp» til et program også for de hvis foreldre knapt kan huske at Dag Ingebrigtsens største hit kom i 1980. Han røk ut som den første i år.

«Kjent fra TV» klinger ikke like sterkt som før nå i YouTube-æraen. Men det betyr fremdeles veldig mye å være i en finale på TV.

Spesielt når man fremdeles er ung – og veldig lovende.