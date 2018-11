AVSLØRT IGJEN: Irene Halle (t.h) fikk besøk av Lene Sleperud i førstekjempehytta. Like etterpå brøt Irene «Farmen»-reglementet igjen, ved å ta seg til Sølvi Monsen på den andre kjempehytta. Foto: TV 2

«Farmen»-deltager Irene Halle brøt reglene igjen: – Det er mulig noen sladret

Det ble varslet om «krig» i «Farmen», men de to kjempene skværet opp i hemmelighet på nattestid. – Gaute var vel lei av at jeg tøyde grensene, sier tvekampvinneren.

«Farmen» er snart inne i sin syvende uke, og etter at fem gutter på rekke og rad har røket ut av programmet, kom omsider den første jentekampen. Til slutt var det finnmarkingen Sølvi Monsen (55) som måtte gi tapt for Irene Halle (35) i søndagens tvekamp – i slegge.

– Vi må fullføre den krigen vi har startet, sa Irene like før hun valgte sin argeste konkurrent på kvinnesiden til kamp.

– Veldig lei meg

Men en «krigersk» stemning til tross: Sølvi tok tapet med fatning.

– Jeg hadde en utrolig ro i kroppen. Jeg gjorde den feilen at jeg begynte å se på Irene underveis, som endte i at jeg slo to feilslag. Da var det kjørt, nervene tok meg rett og slett. Men jeg var ikke lei meg i det hele tatt, sier hun.

Til VG forteller Irene Halle at hun før søndagens tvekamp hadde vært gjennom en svært tøff uke på gården.

– Jeg var veldig lei meg etter den uken vi hadde vært igjennom, og ville ikke være feig og velge den svakeste. Jeg ville heller vinne – eller tape – mot min kanskje sterkeste konkurrent, sier tvekampvinneren til VG.

– Skuffet og såret

Bakgrunnen for «krigen» mellom Sølvi og Irene var at Håkan (Pettersson, 54, som røk ut fra «Farmen» i forrige uke) hadde inngått en avtale med Kjetil Nørstebø (28) før han forlot gården: Nemlig at han skulle velge Kjetil til storbonde mot at Kjetil ikke valgte Irene som førstekjempe. Irene selv visste om avtalen, men klarte ikke å holde tett. Hun fortalte det til sin nærmeste venn, Sølvi, som igjen tok dette opp med storbonden.

– Jeg gikk til Kjetil og spurte om det stemte det Irene sa, at jeg sto i fare for å bli valgt til førstekjempe. Jeg skjønner at hun ble skuffet, men samtidig vet hun at jeg er en person som går direkte til personen det gjelder om jeg får høre noe «via via», forklarer Sølvi.

Det førte til slutt til at Kjetil likevel valgte Irene til førstekjempe.

– Jeg var skuffet og såret over at hun ikke sa en dritt til meg før etter andrekjempevalget. Hun burde vært ærlig – og kvinne nok til å si det til meg. Vi fikk til slutt snakket ved gapehauken (der de to kjempene spiser og snakker sammen, journ.anm.). Men det var kleint. Jeg begynte å gråte og var skikkelig lei meg. Sølvi sa at det ikke var sånn hun mente det, så vi fikk ordnet opp til slutt, forteller Irene.

Snek seg til andrekjempehytta

Sølvi på sin side angrer på at hun ikke tok en prat med sin venninne på et tidligere tidspunkt.

– Det var ikke meningen å dolke Irene i ryggen, og det følte jeg heller ikke at jeg gjorde. Men vi burde tatt den praten før vi gjorde det, men det tror jeg har med å gjøre at vi er like sta begge to, og at begge mente at den andre burde ta initiativ til den praten. Det er uansett lett å være etterpåklok. Spist er spist.

Tidligere denne uken røpet Irene til VG at hun i forbindelse med «besøket» til førstekjempen Håkan i tvekampen forrige søndag brøt «Farmen»-reglementet ved også å snike seg bort til andrekjempehytta, der Kjetil satt. Opptrinnet ble oppdaget, noe som førte til at hele gruppen fikk kjeft av programleder Gaute Grøtta Grav (39) litt senere.

Nå avslører 35-åringen at hun brøt de samme reglene igjen – denne gangen når hun selv satt på førstekjempehytta. Igjen snek hun seg nemlig opp til andrekjempehytta.

Fikk kjeft av Gaute

– Vi møttes på natten. Haha, jeg driver jo og bryter reglene i ett sett. Vi satt i hvert fall i hver vår ende av sengen i hytta til Sølvi og snakket om livet, situasjonen vi hadde havnet i og at vi skulle prøve å være venner. Det bidro til at vi fikk skværet skikkelig opp, og de andre ble sjokkert da de fikk se at vi var venner igjen på kampplassen, røper hun.

– Forrige gang ble du oppdaget. Ble du oppdaget igjen denne gangen?

– Jeg ble tatt igjen, ja. Jeg fortalte det til noen, og det er mulig noen sladret på meg. Det var etter dette at Gaute kjeftet, han tok opp denne episoden og den forrige, og sa at det ikke er lov til å besøke kjempene i isolasjon og dra mellom hyttene. Han var vel lei av at jeg tøyde grensene da. Men samtlige holdt på med slike ting gjennom hele oppholdet.

– Godt å få pratet ut

– Hvordan var det for deg å slå ut venninnen din, som du i utgangspunktet følte at dolket deg i ryggen?

– Det føltes kjempegodt! Jeg visste at hun kom til å velge slegge, noe jeg egentlig aldri hadde vært borti – i motsetning til henne. Jeg måtte manne meg skikkelig opp og finne kampviljen. Men jeg klarte ikke engang å se på når Gaute kom for å godkjenne spikerne, jeg måtte bare se opp i lufta. Jeg var utrolig lettet da han sa at alle var godkjent, sier «Farmen»-deltageren til VG.

Sølvi Monsen bekrefter at hun fikk besøk av Irene på andrekjempehytta.

– Ja, hun snek seg bort til meg. Det var godt å få pratet ut litt. Veldig mange der inne har en ballast, eller har opplevd å bli såret, tidligere i livet. Man tror man har bearbeidet det, men så kommer det plutselig til overflaten. Min måte å takle det på var å skape distanse. Derfor virket jeg kanskje litt kald, sier hun til VG.