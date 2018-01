TV-AKTUELL: Nikolaj Lie Kaas, her fotografert i forbindelse med premieren på «Fasandreperne» i 2014. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Nikolaj Lie Kaas om «Britannia»-innspilling: – Jeg var fullstendig utmattet

Publisert: 18.01.18 13:23

Nikolaj Lie Kaas droppet filmjobb i USA for å spille utstøtt druide og pugge walisisk for TV-serien «Britannia».

Han er en av Danmarks største stjerner, og har spilt skurk i «Engler & Demoner» (2009), norsk nybygger i «Mad Ship» (2013) og laget parodi-musikkvideo med Josefine Frida Pettersen .

Fakta Nikolaj Lie Kaas Kjent fra filmer som «Gutta fra St. Petri» (1991), «Idiotene» (1998) og «Adams Epler» (2005), og TV-seriene «Forbrytelsen» og «Bedrag». Spiller hovedrollen i filmene basert på Jussi Adler-Olsen-bøkene om Avdeling Q. Nå aktuell i serien «Britannia» som kommer på HBO 19. januar. Gift med Anne Langkilde. Har døtrene Esther og Gerda.

Men rollen som den utstøte druiden Divis på de britiske øyer under romersk invasjon ble første gangen Kaas måtte pugge både britisk og walisisk.

– Walisisk gir finsk juling! Det er et vanvittig språk. Jeg kan ikke skjønne at de kan forstå hverandre. Det er helt vilt, sier skuespilleren til VG.

Utslitt av walisisk

Han hadde to språklærere under forberedelsene til rollen i den britiske storserien om maktkampen på de britiske øyer i år 49: Én britisk og en walisisk. Kaas trente språk daglig.

– Jeg var fulllstendig utmattet, også fysisk. Man bruker noen underlige muskler i hodet og kroppen for å lage lyder jeg ikke trodde var konsonanter. Det var helt fantastisk, sier 44-åringen.

Divis snakker nemlig walisisk når han maner fram eller er i druide-visjonene.

– Når man først skal snakke walisisk, ville jeg gjøre det ordentlig. Jeg ville respektere menneskene som snakker språket ved å gjøre det så godt jeg kan. Om ikke å gjøre dem stolte akkurat, så for å vise dem ære, sier han lattermildt.

Sovnet under trening

Også engelsken krevde mye jobb. Dette var første gang Kaas ikke skulle ha en fremmed aksent på engelsken.

– Det var hardt arbeid. En gang vekket coachen min meg under en Skype-leksjon. Jeg hadde falt i søvn mens jeg øvde tekst. Jeg ville være fri fra teksten og det var mye å lære, så når jeg hadde fri gjorde jeg ikke annet enn å pugge tekst. Jeg er litt perfeksjonist, medgir han.

At han nå har en stor rolle i en internasjonal TV-serie, er ikke gitt. I flere intervjuer fra tidligere i karrieren, sier Kaas at han ikke er opptatt av å gå etter internasjonale roller. Men det har endret seg.

Bestemte seg for utenlands-jobb

– Jeg har alltid syntes vært spennende gjøre noe i utlandet, men for to år siden var første gang jeg kjente et ordentlig behov for å gjøre noe nytt. Fra jeg tok beslutningen om at «Nå vil jeg!», skjedde ting relativt raskt, forteller han og utdyper:

Du kan godt drømme om det, men om du virkelig bestemmer deg for at det skal skje, er du langt. Det er helt fantastisk!

For Kaas’ del tok det form av at han «maste» seg til en rolle i amerikansk film.

– Jeg gjorde en audition for en amerikansk film, men hørte ingenting og tenkte jeg var ute av loopen. Men jeg skulle til Los Angeles, og sa jeg ville gjøre en audition til der. De sa den var lukket, men jeg insisterte – og så fikk jeg den rollen. Jeg hadde vilje til å gå den ekstra milen, understreker han.

Kamptrening

Omtrent samtidig fikk han tilbud om rollen i «Britannia». Der var han ikke på audition, men fikk vite om serien gjennom agenten sin og fikk anledning til å møte folk som var i gang med preproduksjonen – og til å snakke med manusforfatteren.

– Jeg leste manuset og syntes det var interessant. Og jeg kunne merke da jeg leste omskrivningen etter at vi hadde hatt middag sammen at han ble inspirert av vår sarkastiske svarte humor under middagen. Da tenkte jeg at jeg «fanden meg» ville like å være med.

Dermed ble det britisk serie fra tidlig jernalder i stedet for Hollywood-film. Men manuset var ikke ferdigskrevet da de startet forberedelsene:

– De visste ville komme nytt manus, og at alt skulle skrives om. Så alle forberedte seg på det verste. Jeg fikk mye kampundervisning og rideundervisnig - selv om jeg aldri satt på en hest i serien, sier han flirende.

Satt i skog

– Hvordan var innspillingen?

– Det var over seks måneder, så lang tid. For mitt vedkommende satt jeg konstant i en skog og ventet. Det var konsekvent steder uten dekning og internett. Ikke at det var viktig, men det ble nesten en spøk til slutt: Rett før vi kom fra, forsvant dekningen, og så satt du i en skog og ventet i seks timer uten kontakt med omverdenen, sier han og legger til:

– Men det var helt fantastisk å få filme i Praha og Wales. Det var så vakkert! Det er veldig takknemlig å få filme og oppleve sånne steder.

– Hva gjør du for å koble helt av etter opptak?

– Når jeg kan, tar jeg turen hjem til Danmark, til min lille familie. Jeg har også skrevet på en TV-serie jeg skal lage når jeg er ferdig med «Britannia».