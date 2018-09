KLARE TIL KAMP: Anne Lindmo har allerede «varmet opp» de siste to fredagene og klar for talkshow-krig mot sin gamle kollega Fredrik Skavlan som nå er på TV 2. Foto: ERLEND DAAE OG TERJE BRINGEDAL, VG

Skavlan og Lindmo i tidenes «talkshow-krig»: – Derfor bør du velge meg

Fredag braker det løs med tidenes talkshow-krig på norsk TV. To NRK-veteraner skal kjempe om de samme seerne, til samme tid. For nå er Anne Lindmo og Fredrik Skavlan på hver sin kanal.

Slik begrunner de selv hvorfor du bør velge nettopp han eller henne:

– Av samme grunn som alltid: Gjestene! Spennende og aktuelle intervjuer fra hele verden, til samme tid som før. Og så er Niklas tilbake, slår Fredrik Skavlan fast overfor VG.

– Jeg tenker at vi rett og slett lager felles nasjonal leirbålsamling på fredagskvelden, svarer Anne Lindmo og fortsetter:

– Målet er å samle gjester som gløder og som kan kunsten å fortelle historier folk kjenner seg igjen i, sånn at det svinger både i topplokket og i lattermuskelen og innerst i sjela hos seerne våre.

Lindmo går i «krigen» med løperstjerna Ezinne Okparaebo som har startet en idrettsklubb for Grorudjenter sammen med moren sin, et møte mellom den litt strenge folkeopplyseren Andreas Wahl og hele Norges Sven Nordin.

– Og så topper vi det både med et helt spesielt mannskor og ett av Norges største band, Highasakite. Kort sagt: vi gleder oss til fredag, sier Anne Lindmo.

Skavlan på sin side lokker TV 2-seerne med Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson og hans samboer og partikollega Louise Erixon. Et annet trekkplaster er Mikael Persbrandt, som kommer sammen med Petra Mede, komiker og Eurovision-programleder. Kveldens norske gjest er bryter Stig-André Berge. Han er bokaktuell og rørte mange nordmenn da han i 2016 dediserte OL-bronsen til sin mor, som da nettopp hadde gått bort.

Det ble fort klart at det var Anne Lindmo som skulle overta fredagen da det i våres ble kjent at Fredrik Skavlan meldte overgang til TV 2 etter nesten 20 år som talkshow-vert på NRK1.

– Vi har ikke hatt det veldig høyt i bevisstheten at Anne Lindmo en dag skulle overta etter Fredrik Skavlan, men det var en lett avgjørelse å flytte henne fra lørdag til fredag, sier Charlo Halvorsen, underholdningssjef i NRK til VG.

Våren 2018, den siste sesongen Fredrik Skavlan var på NRK, hadde han i snitt 705.000 seere på hvert program. Det er seertall som TV 2 innser at de kan se langt etter.

– Det er helt urealistisk å oppnå Skavlan-tall på TV 2 på det nivået programmet hadde i NRK. Av åpenbare grunner, sier programdirektør Trygve Rønningen i TV 2 til VG.

– Mellom 400.000 og 500.000 seere for Skavlan er på ingen måte katastrofe for TV 2, sier TV-sjef Marianne Massaiu i mediebyrået MediaCom til VG.

Hun tror at den virkelige kampen kommer til å stå om de voksne strømme-seerne.

– Dessuten tror jeg kampen om gjestene både blir viktigere – og tøffere nå som begge programmene spilles inn på torsdager, fortsetter Massaiu.

– Til en viss grad er det jo alltid en kamp om gjestene når flere talkshow går på samme dag. Skavlan har de siste årene hatt en mer internasjonal gjesteprofil. Han gjør dessuten deler av sesongen fra studio i London og New York, noe som gjør at programmet sikter seg enda mer mot internasjonale gjester enn det vi hittil har sett med Lindmo, sier Trygve Rønningen.

Det er en oppfatning som Charlo Halvorsen i noen grad deler.

– Lindmo er opptatt norsk virkelighet, norsk kultur, norsk historie og norsk samfunnsliv. Skavlan har sagt at de satser mer på utlandet, sier Halvorsen.

TV-sjef Morten Wiberg i Carat Media frykter at det kan bli for mye av «det gode», for mye av det samme.

– Rent konkurransemessig har fredagene på TV vært toppet i mange år allerede. Men to talkshow med gamle NRK-ere mot hverandre kan fort bli for likt og dermed også lettere å velge bort den ene, sier Wiberg til VG.

Han mener at hverken Lindmo som forrige fredag ble sett av 661.000 eller Skavlan vil få like høye seertall som tidligere, men at de vil fordele seerne seg imellom.

– Begge vil sannsynligvis få over 500.000 seere og jeg regner også med at Skavlan vil få en flying start på TV 2 med en litt annerledes produksjon og kanskje nye vinklinger. Dessuten vil han automatisk også få noe yngre seere bare av i kraft av å være på TV 2, sier Wiberg.

For TV 2 handler ikke seertallene for Skavlan bare om live-sendingene fredag kveld. Forrige sesong var det i snitt 55.000 som så hver episode av Skavlan på nett og TV 2-ledelsen er svært opptatt at NRK-veteranen skal være med på å løfte strømmetjenesten TV 2 Sumo.

– TV 2 Sumo-versjonen blir annerledes, enn det som vises på lineær TV. Vi har også ambisjoner digitalt, utover det som er selve talkshowet. Dette kommer vi til å eksperimentere med – og utvikle – utover høsten og i sesongene som kommer, sierTrygve Rønningen.