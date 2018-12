TV-INFLUENCER: Maren Turmo er en av TVNorges nye, unge stjerner. Foto: PRIVAT

Maren (19) droppet skolen - vil være influenser på heltid

Maren Turmo (19) er en av de nye «Influenserne» på Dplay. Hun droppet ut av skolen i tredjeklasse på videregående.

– Jeg ville satse på heltid, sier Maren Turmo til VG om hvorfor hun hoppet av skolen.

Denne uken ble hun presentert som «fitnessdronningen på Snapchat med over 600.000 følgere» på vårlanseringen til TVNorge. Hun er en av de unge stjernene programdirektør Eivind Landsverk håper skal ta med seg flest mulig av sine følgere til Dplay til våren.

– Nå vil jeg gjøre det jeg har lyst til – og ikke det alle forventer at man skal gjør. Og det er dette jeg har lyst til, jeg vil gjerne bruke all min tid på og med sosiale medier. For meg er det viktig å ta opp problemstillinger som spisevegring og depresjoner. Problemer man kanskje ikke snakker så mye om. For meg er det viktig å kunne hjelpe andre, fortsetter Turmo.

Det er ikke bare på snapchat hun har mange følgere. Hennes instagramkonto har over 220.000 følgere, på Youtube er det nesten 30.000 som abonnerer på kanalen hennes. Hun har et bevisst forhold til hvordan hun bruker de forskjellige plattformene.

– Som fitness-influenser er det mye fokus på kropp – hos deg spesielt rumpa. Hva tenker du rundt det?

– For å være ærlig har jeg egentlig litt blandede følelser om akkurat det. Når man holder på med fitness handler det jo mye om å bygge kropp og kosthold, så for min del er det naturlig å dele bilder av resultatene jeg klarer å oppnå. Samtidig vet jeg at dette kan påvirke andre i negativ retning og skape kroppspress. For å veie litt opp for dette prøver jeg så godt jeg kan å vise både opp- og nedturer til mine følgere. Jeg mener også at alle kropper er like vakre uansett form og farge, sier hun.

Hun sier hun ofte får kommentaren «goals», som viser til at folk ser på det hun får til som et mål for seg selv.

– Jeg liker ikke å bli kalt det fordi jeg mener det ikke burde finnes en kroppstype som er et ideal. Det aller viktigste er at man har det bra med seg selv, og om en holder på med trening er det viktig å gjøre det fordi du synes det er gøy og det gir deg noe positivt i hverdagen – ikke at man gjør det for å oppnå en viss type kropp, fortsetter hun, før hun understreker:

– Men alt i alt tenker jeg at jeg må få lov til å være stolt av resultater som kommer av at jeg gjør det jeg elsker – trening.

Turmo påpeker at hun selv har vært gjennom en alvorlig spiseforstyrrelse da hun var yngre.

– Jeg prøver så godt jeg kan å fremme sunne verdier rundt mat og trening og være åpen om spiseforstyrrelser, fordi jeg vet hvor viktig det er å ha åpenhet rundt det, sier hun.

Hun har en tydelig strategi på de forskjellige plattformene.

– På snap handler det mer om de hverdagslige ups-and downs, på YouTube går jeg litt mer i dybden mens på Instagram er det mer glamour, forteller 19-åringen.

Hun er både stolt og gleder seg til å være med i «Influenserne». Tanken er ifølge kanalen å ta «seerne bak fancy filtre og catchy captions og vise hverdagen til noen av Norges mest populære internettprofiler».

– Jeg ønsker å vise alle sidene ved meg selv, og vise ting jeg aldri har vist før på sosiale medier, hvordan jeg jobber som influencer og at jeg ikke er «stiv» og perfekt som noen kanskje får inntrykk av, sier Turmo.

De andre Dplay løfter frem er: Melina Johnsen (22 år, Instagram-profil, kjent fra «Ex on the Beach» ), Markus «Murdrocks» Sannes (17 år, youtuber, kåret til «Årets morsomste» under Gullsnutten), Henrik «Blodprinsen» Elvejord Borg (24 år, har skrevet bok om sin tid i «Ex on the Beach» ) og Nellie Krokstad (24 år, youtuber)

– Det er ingen hemmelighet at vi har suksessen til TV 2-serien «Bloggerne» i bakhodet, Eivind Landsverk, nordisk programdirektør i Discovery.

Tankegangen bak den nye satsingen er også klar.

– Vi har vært helt bevisste på å velge ut influensere som har mange følgere på sosiale medier. Målsettingen er selvfølgelig at de skal ta med seg flest mulig av sine følgere over til vårt program, sier Landsverk.