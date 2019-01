BETTANS DAG: Det var Bettans dag i «Hver gang vi møtes» på lørdag og det like seerne godt. «Hver gang vi møtes» hadde på det meste 671.000 seere på sesongpremieren, og i snitt så 578.000 seere hele programmet på TV 2 Foto: Mattis Sandblad

TV-ekspertene: – Derfor vinner vinnerne

TV 2019-01-15T05:46:42Z

TV 2 jubler over seertallene på lørdag. Flest seere hadde kanalen på «Hver gang vi møtes» som ble sett av 578.000 og Skavlan debuterte på lørdag og samlet 322.000 seere på sent kvelden. Men helgens suverene TV-vinner er likevel «Mesternes mester» med 997.000 seere. Dette mener ekspertene om hvorfor vinnerne vinner.

Publisert: 15.01.19 06:46

– Dette var en god lørdag for TV 2 , samtidig som kanalen fikk drahjelp fra NRK som ikke hadde den sterkeste lørdagen, sier TV-sjef i MediaCom, Marianne Massaiu til VG.

TV 2s kanaldirektør Trygve Rønningen er også godt fornøyd med starten på TV 2s lørdagssatsing denne våren.

– «Hver gang vi møtes» og «God kveld Norge» åpner sterkt. Og vi får gode seertall på «Skavlan» som avslutter lørdagskvelden. En andel på over 32 prosent for«Skavlan» i den kommersielle målgruppen er vi svært godt fornøyde med, sier kanaldirektør Trygve Rønningen i TV 2.

Marianne Massaiu er ikke overrasket over at «Hver gang vi møtes» løfter seg til 578.000 seere i snitt denne lørdag.

– «Hver gang vi møtes» har noe av det samme i seg som «Mesternes mester». Dette er hyggelig TV med en snill og bred familieprofil, sier Massaiu videre.

For helgens mest sette er «Mesternes mester» som etter å ha tangert en million seere for de to første programmene, duppet Dag Erik Pedersen & co. rett under millionen på fredag med 997.000 seere.

– Rundt en million seere i 2019 er en sterkere prestasjon enn 1,2 millioner seere var for fem-seks års siden. Det er så mye mer folk kan gjøre nå enn å se på kringkastet TV en fredagskveld, sier analysesjef i NRK, Kristian Tolonen til VG.

Han mener at det er flere faktorer som gjør at så ser «Mesternes mester» sesong etter sesong.

– Nordmenn er glad i sport, konkurranser, mennesker, relasjoner. Idrettsutøverne får anledning til å vise seg frem som ekte mennesker. Dette er viktige ingredienser som gjør at «Mesternes mester» fungerer så bra som det gjør. Selv om programmene er spilt inn for lenge siden, er det likevel et live-event som folk vil se den dagen det går. Jeg vil gå så langt som å si at «Mesternes mester» over tid har vist seg som ett av de store programmene i norsk TV-historie, sier Tolonen.

Marianne Massaiu karakteriserer seertallene til «Mesternes mester» som «vanvittige».

– «Mesternes mester» er like fint som det pleier å være, virkelig det tryggeste kortet i stokken. Dette er et program som virkelig favner bredt, hvor familiens yngre også er helt frelst, sier Marianne Massaiu.

Hun løfter frem faktorer som en svært god sammensetning av deltagere, eller cast som det heter på fagspråket, fine verdier, snilt og godt TV.

– Det er som Dag Erik Pedersen selv sier, man må ikke ha med en Bjørn Dæhlie for at dette skal bli bra. Det er sterke personligheter som er med i «Mesternes mester», vinnerskaller. De er rause, de er hyggelige mot hverandre. Det er et program som er fullt av elementer det er vanskelig å ikke like, et program man blir glad av å se på, konkluderer Marianne Massaiu.

Men på sportsfronten er det er ikke juble og glede for «Mesternes mester». 172.000 seere så i snitt hele kampen mellom Tottenham og Manchester United på TV 2 Sport Premium,

– Det eksakte tallet for hvor mange seere som har sett kampen samlet på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo er ikke målbare, men på TV 2 Sumo var det 105.000 unike brukere som så på kampen. Dermed ble det satt ny TV 2 Sumo-rekord i går i forhold til både samtidige strømmer på kampen og samtidige strømmer på hele plattformen. 126.000 unike brukere var samtidig inne på TV 2 Sumo-plattformen søndag kveld, skriver TV 2 i en pressemelding.