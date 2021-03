HOVEDROLLE: Ellen Pompeo har spilt legen Meredith Grey i alle 17 sesongene. Foto: TV 2

Planlegger slutten på «Grey’s Anatomy»

Manusskribenten skriver siste episode i den nåværende sesongen som om det blir den aller siste.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Krista Vernoff (47), som overtok roret for sykehusserien etter Shonda Rhimes (51) i 2018, ligger i forhandlinger med TV-kanalen ABC og moderselskapet Disney om en mulig fortsettelse etter sesong 17. Ennå er det høyst usikkert hva som skjer.

– Jeg planlegger en finaleepisode som kan funke som både sesongavslutning og en avrunding på hele serien, sier Vernoff til Hollywood Reporter.

– Det er krevende, og ikke ideelt, men jeg må ta høyde for begge deler. Jeg skulle ønske situasjonen var annerledes, legger hun til.

SERIESKAPER: Krista Vernoff, her under digitalsendte Gracie Awards i fjor, der «Grey’s Anatomy» ble kåret til beste drama. Foto: GETTY IMAGES

Forhandlingene skal ha pågått i flere måneder.

Vernoff har presisert overfor TV-toppene at hun må vite hva beslutningen blir før inneværende sesong er ferdig innspilt.

– Enten blir det en tydelig slutt, eller så må jeg servere en mulig «cliffhanger» og åpne for en mulighet for fortsettelse.

Sesong 17 hadde premiere på TV 2 Sumo før jul. Da gjorde denne kjenningen overraskende comeback. Sesongen har coronapandemien som rød tråd.

Ellen Pompeo (51), som med rollen som Meredith Grey har plassert seg på listen over verdens best betalte kvinnelige TV-stjerner, uttalte til CBS’ «Sunday Morning» i forrige måned at hun sliter med å se for seg slutten.

– Å legge ned en så ikonisk serie, hvordan gjør vi det? For meg er det viktig at vi gjør det riktig, både med tanke på rollefigurene, serien i seg selv og fansen.