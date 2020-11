SEERMAGNET: «Maskorama» samler nordmenn foran skjermene hver lørdag. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Ny rekord for «Maskorama»

«Maskorama» gjorde enda et seerhopp lørdag.

860.000 så sendingen lineært i helgen. Det er nesten 60.000 opp fra uken før. I skrivende stund har over 900.000 sett episode tre av den elleville sangkonkurransen, som egentlig ikke er en sangkonkurranse. Da er også nettseing inkludert.

– Så det fortsetter å øke, opplyser medieanalytiker i NRK, Marcus Fredheim.

«Maskorama» kan også skilte med en markedsandel på 50 prosent, som betyr at halvparten av alle som så på TV i det aktuelle tidpsunktet, fulgte NRK-snakkisen.

– At seertallene øker parallelt med den spennende «Skal vi danse»-finalen på TV 2, hadde jeg ikke ventet, sier prosjektredaktør for «Maskorama», NRKs Jan Egil Ådland.

– Hatten av for Silje, panelet og de hemmelige deltagerne våre. Jeg tror Maskorama har blitt et lyspunkt for mange i en ellers mørk høst, legger han til.

«Skal vi danse» på TV 2 samlet i snitt 743.000 seere til finalen.

Hun røk

Det var Mia «Puddelen» Gundersen (59) som måtte forlate konkurransen lørdag.

Hun fikk bare to kvelder på scenen, i og med at hun måtte stå over helgen før på grunn av corona-karantene.

VGs lesere gjettet i denne protokollen underveis.

UTE: Mia Gundersen, alias Puddelen, trakk det korteste strået lørdag. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Da VG var i kontakt med Mia Gundersen før helgen, for å høre hvem hun og andre kjendiser mener skjuler seg i kostymene, svarte hun på SMS at hun hadde fått med seg programmet, men at hun «ikke hadde sett så mye».

«Det er et morsomt konsept, synes jeg. Og jeg mistenker kanskje at Trollet er Ulrike Brandstorp», skrev Gundersen.

VG visste ikke da at Gundersen var deltager. Alt er nemlig strengt hemmelig, og heller ikke deltagerne vet hvem som skjuler seg bak de andre maskene.

En som ikke lenger kan mistenkes for å være Puddelen, er Erlend Elias (38). Han svarte følgende på SMS til VG fredag:

«Jeg har ikke sett på «Maskorma» selv, men jeg har fått hundrevis av meldinger fra folk som lurte på om jeg var i karantene. Jeg bare «Hva?». Da kom det frem at de lurte på om jeg var Puddelen, haha.»

Nå er det fem deltagere igjen, Elgen, Ravnen, Enhjørningen, Vikingen og Trollet.

Hvem tror DU skjuler seg bak maskene? Skriv i kommentarfeltt under artikkelen.

Publisert: 23.11.20 kl. 10:45

