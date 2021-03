KONGEN AV NEW YORK: Publikum iakttar et klassisk bilde av Christopher Wallace på en utstilling i Los Angeles i 2019. Foto: David McNew / EPA

TV-anmeldelse «Biggie: I Got A Story To Tell»: Stor gutt. Stort talent. Stor tragedie.

Historien om rapperen The Notorious B.I.G. er moderne mytologi.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

DOKUMENTAR

«Biggie: I Got A Story To Tell»

Premiere på Netflix mandag 1. mars

USA. Tillatt for alle: Regi: Emmett Malloy

Med: Christopher Wallace, Voletta Wallace, Sean Combs, Faith Evans

I overgangen mellom 1980- og 1990-tallet hadde New York City sakket akterut i musikksjangeren de selv hadde skapt: Hip hop/rap.

Nas var på vei, og Wu-Tang Clan var godt i gang. Men NYC trengte en frelsertype, en stor personlighet som kunne sette skapet på plass, og helst da i byen der skapet hadde blitt bygget.

Christopher George Latore Wallace (1972-1997), også kjent som Biggie Smalls, Big Poppa og The Notorious B.I.G., ble i noen korte, hektiske år den personligheten.

«TOP OF THE WORLD, MA»: Christopher Wallace på Grammy-utdelingen i juni 1995. Foto: Mark Lennihan / TT Nyhetsbyrån

Han ble det ved å ta opp i seg elementet som hadde gjort Los Angeles til verdens mest toneangivende hip hop-by i årene som nettopp hadde gått. Biggie ble en eksponent for en østkystvariant av «gangsta rap»: Hip hop som handlet om livet på gaten – spesifikt det kriminelle. Her visste Biggie hva han snakket om.

Historien om Wallace, og spesielt de delene som handler om rivaliseringen mellom ham og Tupac Shakur, er for lengst blitt en type moderne, tragisk mytologi – og er fortalt i dokumentarform mange ganger før. (Både Biggie og Tupac er dessuten blitt gjenstand for hver sin biografifilm).

«BIGGIE» – DA HAN VAR «SMALL»: Christopher Wallace som ung gutt. Foto: Netflix

Det smått unike ved «Biggie: I Got A Story To Tell» er det store tilfanget av intime hjemmevideoer, hovedsakelig «skutt» med VHS-kamera av Damion «D-Roc» Butler – i sin tid en del av Biggies posse (gjeng), Junior M.A.F.I.A. I senere år en mann som har skapt seg en karriere av å lage dokumentarer om sin avdøde venn.

Disse opptakene har omtrent de samme visuelle «kvalitetene» som undertegnedes hjemmevideoer fra den samme epoken. Utvaskede farger, dato nede i det høyre hjørnet og så skubbete, dultete og rykkete bilde at man får vondt i hodet om man utsetter seg for dem for lenge om gangen.

PÅ VEI OPP: Wallace og makkeren 50 Grand tidlig på 1990-tallet. Foto: George DuBose

Men det er ingen tvil om at innholdet er atskillig mer interessant: Biggie på vei opp, Biggie på toppen, Biggie i dagene før alt tok slutt. Én av scenene, en «rap battle» på gaten i artistens egen bydel, Brooklyn, er det mest elektriske jeg har sett på TV i år. En sekvens der en av Biggies «hangers-on» ser en solnedgang bak et fjell for første gang i livet, er hakk i hæl.

Opptakene fra konsertene, der kameraet konsentrerer seg om de hoppende, svette, lykkelige publikummerne i salen, er også gull. Og melankolsk å se i disse tider, når ingen slik konsertsvette renner.

SORT ENKE: Wallace’ kone, Faith Evans, her i 2005. Foto: Kevork Djansezian / AP

Hjemmevideoene er spedd ut med opptak fra TV og nye intervjuer. Protesjeen Lil’ Kim glimrer med sitt fravær, men blant objektene befinner det seg en sann stjerne. Nemlig Biggies mor, Voletta Wallace, som utvandret fra Jamaica på 1960-tallet. Biggie, som vokste opp uten en farsfigur i livet, næret en enormt kjærlighet til henne. En god del frykt også, virker det som.

Voletta var preget av hjemlandet, og likte «country and western og ballader». Det er i så måte interessant at Biggie selv så på seg selv som en R&B- og soulsanger in spe. Kanskje er det det han ville endt opp som, om han ikke hadde blitt skutt i Los Angeles i mars 1997. (Drapet er fremdeles uoppklart).

BORTE, MEN IKKE GLEMT: En mural av Wallace i Brooklyn. Foto: Timothy A. Slary / AFP

«Biggie: I Got A Story To Tell» er best og mest interessant når den tar for seg Biggies karriere som crack-dealer (han var god på det også) og vei oppover. Når han først er der – en «playa» på toppen av «gamet» – får filmen for mye hastverk.

Bilulykken som i en periode satt ham i rullestol, og artistens barn nummer to, nevnes ikke. Og «krigen» med Tupac og hans plateselskapet på vestkysten, Death Row Records, behandles nokså harelabbene. Her er det best å stille med en smule forhåndskunnskap.

«Biggie: I Got A Story To Tell» er primært for fans og andre interesserte. De blir fornøyde.