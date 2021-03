BÅT: Dan Sommerdahl (Peter Mygind) i sitt rette element: Båt på land. For anledningen i tversover. Foto: TV2

TV-anmeldelse «Sommerdahl-mordene»: Krim slik det danske turistkontoret drømmer om

Ufrivillig parodi på Danmark, aldrende menn og krim.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Nå nettopp

«Sommerdahl-mordene, sesong 2»

Dansk krimdrama I fire deler

Med: Peter Mygind, Laura Drasbæk, André Babikian m.fl.

Premiere på TV2 og TV2 Sumo mandag 29. mars. Nye episoder i påskeuken.

Helsingør. Juni. Livet leker. Det gjør døden også.

Rødmussede Dan Sommerdahl (Peter Mygind), etterforsker og hovedperson i Anne Grues krimromaner som dette er basert på, gikk på en forholdssmell i slutten av forrige sesong. Nå jobber han hardt for å få tilbake ekskona Marianne (Laura Drasbæk). Tredagerskjeggen Flemming Torp (André Babikian) er hans svirebror i både arbeid og fritid.

Sammen er de to middelaldrende drenge i Geländewagen-kabriolet med livet bak seg. Men med neste håndbayer og løvbiff rett foran nesa.

I første episode finner man en aldrende rocker drept ved sine foreldres grav. Senere har en langt yngre høyskolelærer med interesse for amatørteater et uheldig møte med et hageverktøy.

Gjennom nærmest vilkårlig politiarbeid og mye bilkjøring, snirkler radarparet Sommerdahl og Torp seg framover. Uten noe videre overbevisende deduksjon kommer de alltid fram til riktig løsning. Støttet av et solid kontorteam som for det meste er gode til å søke på Internett.

EKS: Marianne Sommerdahl (Laura Drasbæk) jobber seg gjennom bruddet med Dan. Foto: TV2

«Sommerdahl-mordene» er dansk krim slik det danske turistkontoret drømmer om. Skjærgårdssåpen er dynket i myk junisol, jovial nakenbading og frikadeller. Det er blide hunder og forståelsesfulle ekser. Tvilsomme ungdommer har solbrillene på bakhodet. Postmannen har tid til å gå gjennom posten med mottakeren og gnafse i seg wienerbrød før han må videre.

Et dejlig drømmesamfunn. Utover at folk blir drept hele tiden. Hvert drap er faktisk perfekt timet til at vår dynamiske duo akkurat har oppklart det forrige.

Sakene i de to første episodene er uaktsomme stump gjenstand-hendelser. Ingen av de skyldige mente egentlig å drepe. Slik blir også konklusjonene bare lett overskyet, uten å ta ned den gode stemningen. Det viktigste er å få fortsatt dramaet om kompisene og det havarerte privatlivet.

DUO: Flemming Torp (André Babikian) og Dan Sommerdahl (Peter Mygind) skal til og løse sitt neste mysterium: Hvor er det blitt av etterforskningstavlene. Foto: TV2

Musikkoverlegget er lettimproviserte gitarriff og pianoklimprende synthstrykere som ofte går over i mykrock. Både Totos «I’ll be over you» og Randy Crawfords «You Might Need Somebody» dukker opp som aproposlåter. Kameraføringen er ryddig, til tross for plutselige og merkelig umotiverte ovenfravinkler. Skuespillerne husker replikkene sine.

Det virker som noen bak drømmer om å ta opp kampen mot svenske skjærgårdsdrap, eller følge opp tidligere TV2-slagere som «Silke» og «Pacific Blue». Uten et fnugg av selvironi.

For mange er påsken 2021 tidenes lengste. Den er likevel ikke lang nok til at det er verdt å bruke tid på «Sommerdahl-mordene».

Anmelderen har sett to episoder.