TV-FJES: Matthew Perry, her på en prisgalla i New York for et par år siden. Foto: Brent N. Clarke / TT NYHETSBYRÅN

Matthew Perry med «Friends»-stunt

TV-stjernen Matthew Perry (51) lanserer «Friends»-inspirerte klær for å samle inn penger til bekjempelsen av corona.

Nå nettopp

Det forteller han selv i en post på Instagram, der han poserer i en T-skjorte inspirert av hans egen rollefigur i suksesserien.

I hånden holder han en banan, som skal ligne en telefon.

I teksten som følger bildet, forklarer Perry at han har designet en begrenset kolleksjon med klær til inntekt for Verdens helseorganisasjon, WHO, og arbeidet mot coronaviruset.

«Kun i to uker selger jeg denne kolleksjonen», skriver han og legger spøkefullt til at «bananen ikke er inkludert».

People og andre store amerikanske medier omtaler stuntet.

Flere millioner har trykket «like» på bildet, og flere tusen har kommentert. 51-åringen har samlet over 7,3 millioner følgere etter at han kom på Instagram i februar i år.

Perry spilte rollen som Chandler Bing i «Friends», eller «Venner for livet», som den het på norsk. Illustrasjonene på plaggene han nå skal selge for en god sak, viser Chandler Bing mens han danser.

Kultserien rundet av i 2004 etter ti år på lufta, men er fortsatt svært populær.

Strømmegigantene har knivet om å sikre seg rettighetene. I 2018 bladde Netflix opp den nette summen av 850 millioner kroner.

I februar i år kjøpte WarnerMedia «Friends»-rettighetene for over 700 millioner kroner per år – i fem år – for å vise den på HBO Max.

I mars neste år dukker Perry og de andre vennene også opp på TV igjen, i en «Friends»-reunion på nettopp HBO Max. Prosjektet er blitt forsinket på grunn av coronapandemien.

Perry seiler for øvrig i medvind om dagen. Nylig fridde han til sin 29 år gamle kjæreste Molly Hurwitz – og fikk ja.

Ellers har stjernens liv bydd på både oppturer og nedturer etter «Friends»-punktumet. I 2017 valgte CBS etter kun tre sesonger å vrake serien «The Odd Couple», hvor Perry både spilte hovedrollen og var produsent.

Tilbakeblikk: Matthew Perry snakker om rusmisbruket

I 2018 gikk han på en skikkelig helsesmell. Stjernen, som har slitt med rusmisbruk og vært til avvenning flere ganger, ble rammet av et magesår som førte til tre måneders sykehusopphold.

Publisert: 06.12.20 kl. 06:07

