SISTE: Ole Torp har Gro Harlem Brundtland som sin siste gjest. Foto: Gunhild Hjermundrud/NRK

Slutt for «Torp» på NRK

Programleder Ole Torp (68) gir seg etter fem år og ti sesonger.

TV-veteranen sier til NRK at han kjenner på en stolthet og profesjonell glede over hva han har vært med på å lage i alle disse årene.

– Det var jeg som forslo det i sin tid og fikk det gjennomført, sier han.

Siste program vises i kveld, onsdag, og han runder av standsmessig. I intervjustolen sitter nemlig ingen ringere enn Gro Harlem Brundtland (81), tidligere statsminister og tidligere generaldirektør i Verdens helseorganisasjon, WHO.

– Det blir ikke noe ekstraordinært eller showpreget i kveld, sier Torp til NRK.no – og presiserer at han skal by på «profesjonalitet til siste slutt».

Torp skal nå tilbake til Dagsrevyen.

– Fortløpende omstilling

Ifølge nyhetsredaktør Knut Magnus Berge ligger det ingen dramatikk bak nedleggelsen av «Torp».

– Dette er en del av en fortløpende omstilling som skjer i NRK, der vi forsøker å nå stadig nye grupper og bredere publikum. Noen programkonsepter blir lagt ned, andre blir lansert, sier han – og legger til at Torp fortsatt skal få vist frem sine kvaliteter i Dagsrevyen.

VETERAN: Ole Torp, her i et intervju med VG for snart fire år siden. Foto: TERJE BRINGEDAL/VG

I et stort intervju med VG i 2017 uttalte Torp at han var forbauset over norsk arbeidsliv, og at han hadde sett seg lei på norske bedrifters behandling og oppfatning av seniormedarbeidere.

– I det norske samfunnet er det en tendens til at man ikke påakter eldre arbeidstagere. Mange føler seg oversett, noen ganger også direkte latterliggjort, forklarte han.

Samtidig takket han sin egen arbeidsgiver.

– For min egen del er jeg glad for at NRK fremdeles finner meg anvendelig. Så har de da også investert mye i meg som journalist, gitt meg korrespondentjobber både i Amerika og i Kina. Dette får de betalt for når jeg kan bruke min erfaring på de områdene jeg blir satt til å jobbe med.

VG har ikke lykkes i å komme i kontakt med Torp.

NRP-profilen, som tidligere ledet «Aktuelt», hadde premiere med «Torp» i 2016. Prosjektet var et samarbeid med vaktsjef Ingebjørg Sæbu.

Publisert: 02.12.20 kl. 13:00 Oppdatert: 02.12.20 kl. 13:18

