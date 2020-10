UMAKE PAR: Alexej Manvelov og Josefin Asplund i «Top Dog». Foto: Senay Berhe / Filmlance / C More

TV-anmeldelse «Top Dog»: Rapport fra rotteracet

I den svenske krimforfatteren Jens Lapidus’ Stockholm er de rike fortsatt rike og de fattige fortsatt fattige.

«Top Dog»

Svensk krimdrama i åtte deler, premiere på C More og TV 2 Sumo 7. oktober

Hovedmanusforfatter: Veronica Zacco, basert på Jens Lapidus’ romaner

Konseptuell regi: Molly Hartleb

Regi: Alexis Almström

Med: Josefin Asplund, Alexej Manvelov, Christian Hillborg, Gustav Lindh, Kardo Razzazi, Björn Elgerd

Da rikmannssønnen Philip (Elgerd) forsvinner, antatt kidnappet, er det mange som kan tenkes å ha noe med det å gjøre. Philip står parat til å ta over familiedynastiet fra sin hjertesyke far, og kommer til å bli nødt til å tråkke på noen tær i prosessen. Ting tyder dessuten på at sexlivet hans kan være nærmere «Exit» enn godt er.

GLANSET OVERFLATE: Josefin Asplund i «Top Dog». Foto: Senay Berhe / Filmlance

Saken blir dysset ned, og havner på bordet til forretningsadvokaten Emily (Asplund). Hun vil gjerne bli partner i firmaet hun jobber for, Leijon, og er villig til å strekke seg langt for å nå målet. På en andre siden av byen slipper Teddy (Manvelov) ut av fengsel. Han er fast bestemt på å begynne et nytt og bedre liv, men har erfaring når det gjelder dette med kidnappinger.

VINTER I FORSTADEN: Alexej Manvelov i «Top Dog». Foto: Særún Hrafnkelsdóttir Norén / Filmlance / C More

Hun, den ambisiøse flinke piken, og han, den tidligere yrkeskriminelle med bakgrunn i den serbiske mafiaen, skal etter hvert jobbe sammen. De er forskjellige, ja visst. Men begge vet en ting eller to om desperasjon. Teddy vil ha et annet liv enn det omstendighetene hans legger opp til. Emily sliter med både gjeld på privaten og glasstak på jobben.

Den svenske krimforfatteren Jens «Snabba Cash» Lapidus’ trilogi om Emily og Teddy («VIP-rommet», 2015; «STHLM delete», 2016 og «Top Dogg», 2017) henter sin kraft i situasjoner som oppstår når de som har alt, møter de som har lite eller ingenting.

«GÄNGET OCH JAG»: Peter Gardiner, Josefin Asplund, Gustav Lind og Alexej Manvelov (fra venstre) i «Top Dog». Foto: Filmlance / C More

TV-serien har mistet en «g» i «Dogg», «Emilie» er blitt til Emily og dramaet er blitt oppdatert slik at også folk som har lest bøkene skal ha noe å hente. Men det handler stadig om kampen for å overleve. Den oppleves som like utmattende på toppen av samfunnet som på bunnen av det.

Lapidus’ har ikke vært direkte involvert i filmatisering av materialet. Men det er ingen tvil om at serieskaperne har nytt godt av «forhåndsarbeidet» hans. I motsetning til i så mye krim – også av den liksom mer dypsindige skandinaviske typen – har disse karakterene kjøtt på beina og en tragisk dimensjon ved seg.

TROVERDIG: Josefin Asplund og Alexej Manvelov i «Top Dog». Foto: Senay Berhe / Filmlance / C More

«Top Dog» fremstår som troverdig, med en undertone av ulmende uro: Selv i det mest velordnede moderne samfunn er livet et rotterace, synes Lapidus å mene. Dyre klokker og fine biler er premiene. Men du kan ikke egentlig vinne.

Anmelderen har sett fire av åtte episoder

Publisert: 07.10.20 kl. 16:18

