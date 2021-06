STUNT-KJENDIS: Bam Margera, her på en premiere i Los Angeles i 2013. Foto: Todd Williamson / Invision

«Jackass»-stjerne får ikke nærme seg regissøren

«Jackass»-regissør Jeff Tremaine (54) har fått rettens medhold i å holde sin tidligere kollega Bam Margera (41) på avstand.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Bam Margera ble tirsdag ilagt rettslig forbud mot å nærme seg Tremaine, samt regissørens kone og deres to barn.

Bakgrunnen for fiendskapet mellom de to tidligere samarbeidspartnerne er at Margera skal ha sendt en rekke trusler på SMS, deriblant drapstrusler mot hele regissørens familie.

People, som omtaler rettens avgjørelse, skriver at Margera de neste tre årene nektes å ta kontakt med eller oppholde seg nær Tremaine-familien.

«Jeg har stor redsel for min egen sikkerhet og familiens sikkerhet», har Tremaine skrevet i sin begrunnelse for søknaden om rettslig inngripen.

Rettsdokumentene inneholder ifølge det amerikanske bladet skjermbilder av tekstmeldinger.

People har forsøkt å komme i kontakt med Margeras management, uten å lykkes.

2010: «Jackass»-trio, f.v.: Bam Margera, Johnny Knoxville og Jeff Tremaine mens tonen fortsatt var god. Foto: Yoan Valat / AP

Tremaine fikk i mai gjennomslag for å ilegge Margera midlertidig besøksforbud, men nå er ordningen permanent frem til midten av 2024.

Margera var en av de sentrale personene i den beryktede MTV-serien «Jackass» som ble populær verden over i de første årene av 2000-tallet og der det handlet om å overgå hverandre i elleville stunts.

Han fikk selv to oppfølgere til serien, og deltok også i tre filmer.

Margera ble imidlertid droppet fra den kommende «Jackass 4»-filmen på grunn av det som ble beskrevet som kontraktsbrudd i forbindelse med hans alkoholmisbruk.

Tilbakeblikk: Innlagt på rehab for tredje gang

Tidligere i vår delte Margera en video på Instagram, der han uttalte at han mener Tremaine og «Jackass»-kollega Johnny Knoxville (50) har «sviktet, avvist og overgitt» ham. Videoen er siden fjernet.

«Jackass 4» har premiere i oktober. Her ser du glimt fra den forrige filmen: