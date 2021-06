EKSPAR: Kanye West og Kim Kardashian under WSJ Magazine Innovator Awards i New York i 2019. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Kanye West har sluttet å følge Kim Kardashian på Twitter

Kanye West (43) og Kim Kardashian (40) har brettet ut mye av livet sitt på Twitter, men nå har han sluttet å følge både ekskona og søstrene hennes.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Daily Mail skriver at rapperen – fire måneder etter nyheten om skilsmissen – har fjernet både Kim, Kourtney (42) og Khloe (36) fra listen over dem han selv følger.

Kanye, som har over 30 millioner følgere på Twitter, følger i skrivende stund selv bare 218 personer. Hans fraseparerte kone og hennes to eldste søstre er ikke blant dem.

De tre søstrene har alle fulgt Kanye, men nå er han også borte fra deres følgelister. Kim postet imidlertid bilde med kjærlig bursdagshilsen til Kanye så sent som 8. juni.

Hun har også beholdt hans etternavn på den sosiale plattformen:

«Gratulerer med dagen. Elske deg for alltid», lød det fra realitydronningen under bildet av seg og Kanye med tre av sine fire barn.

Siden har det amerikanske medier kastet seg over spekulasjoner om at Kanye allerede skal ha festet blikket mot en annen berømt kvinne, nemlig supermodell Irina Shayk (35).

TMZ hevder de har sikre kilder på at West og Shayk har «en romantisk forbindelse», og Daily Mail har publisert bilder flere av de to sammen i Frankrike.

På Instagram følge Kanye fortsatt Kim – hun er faktisk den eneste der som han selv følger.

Kanye og Kim har begge brukt Twitter svært hyppig i perioder. Men mens han tidvis har tvitret manisk, har hun formidlet i mer kontrollerte former.

Blant annet gikk han ut og beklaget etter at han i 2020 raste mot ekskona og skrev at han ville skilles. Hun på sin side ba om omverdenens forståelse for at ektemannens bipolare lidelse kan føre til utbrudd.

Den aller siste episoden av «Keeping Up With The Kardashians» rullet over amerikanske skjermer i går. Der har en gråtkvalt Kim innviet alle seerne i det tunge bruddet.

Det var hun som i februar søkte om skilsmisse.

les også Ny twitterstorm fra Kanye West: Tisser på Grammy-statuett

Kim og Kanye har vært gift i seks år, og vært sammen i åtte. Sammen har de barna North, Chicago, Psalm og Saint.

Heller ikke de to yngste søstrene til Kim, er på hans Twitter-følgeliste, Kendall (25) og Kylie Jenner (23). De følger heller ikke sin ekssvoger. Kvinnens mor, Kris Jenner (65), har heller ingen Twitter-forbindelse med sin eks-svigersønn.