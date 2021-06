FANTASTISKE FIRE: Øverst fra venstre: Runa og Joachim. Nederst: Victor og Dina. Foto: Nils Petter Lotherington og Fuglene

TV-anmeldelse «Hei verden»: Velkommen ut

Tre år med fire tøffinger.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Hei verden»

Norsk dokumentarfilm / TV-serie i to deler

Vises på TV 2 onsdag 9. juni kl. 21.40 og torsdag 10. juni kl. 21.40

Med: Runa, Viktor, Dina, Joachim

Regi: Kenneth Elvebakk

Joackim, Runa, Dina og Viktor har alle det til felles at de virker modne for sin alder, og har stått frem som homofile tidlig. «Hei verden» følger de fire i en periode som omfatter alt fra siste dag på barneskolen for Runa og første semester på videregående for Dina.

Bortsett fra legningen, er de forskjellige – på slike måter som folk er. Runa, som bor på Grünerløkka i Oslo, synes å ha fått sitt progressive sinnelag inn med morsmelken, og har et mot og en selvtillit som enhver kan misunne henne. Hun får etter hvert en kjæreste også.

STOLTHET UTEN FORDOM: Runa i Pride-tog. Foto: Lars Erlend Tubaas Øymo / Fuglene

Men Dina, rett på den andre siden av Akerselva, på St. Hanshaugen, sliter med dårlig selvbilde. Hun mener at det hun er best på her i livet, er «å røyke og være deprimert».

Victor baler med det å være homofil og samtidig ha «maskuline» interesser. Han bor i Holmestrand, og er gjenstand for mye erting fra broren Herman. Vi får inntrykk av at ertingen er kjærlig ment. Men det kan bli for mye av den. Viktor savner guttevenner. «Jeg savner å henge med gutta», sier han. «For jeg er jo gutt».

KJEDELIGE DAGER I HOLMESTRAND: Victor i «Hei verden». Foto: Kenneth Elvebakk / Fuglene

Joachim, fra Larvik, er på sin side en feminin homofil gutt, oppflasket på «RuPaul’s Drag Race» på TV. Serien er som en religion for ham, han har sett alle sesongene minst fem ganger. Han har gode venninner. Men også han skulle gjerne hatt mer kontakt med guttevenner.

En generell observasjon man gjør seg, er at de to guttene som bor i mindre byer virker å være mer plaget av ensomhet enn de to jentene i Oslo. Det skyldes ikke bare «bygdedyret». Det er ren demografi: Det er færre mennesker i Holmestrand og Larvik enn det er i Oslo. Færre potensielle venner, færre likesinnede og kanskje ingen aktuelle kjærester.

UTE-LIV: Joachim i «Hei verden». Foto: Petter Lotherington / Fuglene

Kenneth Elvebakks dokumentar sjekker inn hos disse fire over en periode på tre år. Det går, som i alle liv, opp og ned. Filmskaperen er interessert i hva det å komme ut i så ung alder innebærer: Hva blir lettere og hva blir vanskeligere når man forteller verden hvem man er?

Vi blir ganske godt kjent med dem. Men vi verker, om sant skal sies, etter enda mer innsikt. «Hei verden» er springende, litt sporadisk og nokså upolert. Det skjer ikke så ofte at undertegnede tenker at audiovisuelle produkter burde vært mer omfattende. Men i dette tilfellet er jeg tilbøyelig til å mene det: «Hei verden» kunne med fordel vært en serie.

For de er tøffe, spennende mennesker, disse fire, og man føler en flik av stoltheten deres idet «Hei verden» kulminerer i en Pride-markering. Broren til Joachim er med i toget, klar for en spennende opplevelse. Det er, som alltid, håp for ungdommen.