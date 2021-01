INFLUENCER: Emma Ellingsen er en av Norges største influencere. Foto: TV 2/Bjørn Wad

Influencer Emma Ellingsen: − Jeg ser ut som en bitch

I den kommende sesongen av «Bloggerne» gleder Emma Ellingsen (19) seg til å vise litt flere sider av seg selv, foruten det å være født i feil kropp.

Publisert:

– Jeg kommer alltid til å snakke om det å være født i feil kropp, men jeg er jo så mye mer enn det, sier hun.

Emma Ellingsen er en av Norges største influencere.

Den 19 år gamle jenta fra Nøtterøy har drøyt 421.000 abonnenter på Youtube og over 684.000 følgere på Instagram.

Nå er hun aktuell med sin andre sesong av «Bloggerne».

– Jeg synes det er veldig viktig å normalisere det å være født i feil kropp. Men så synes jeg også at det er viktig å bli kjent med meg som person, sier hun.

ÅRETS PROFILER: Joakim Kleven, Monica Nyhus, Emma Ellingsen, Sophie Elise Isachsen, Eveline Karlsen, og Linnéa Myhre og Iselin Guttormsen. Foto: TV 2/Bjørn Wad

– Jeg dater ikke

I den nye sesongen vil man blant annet få et innblikk i kjærlighetslivet hennes.

– Det ble en del snakk om det i sommer. Da peaket jeg som guttegæren, hvis man kan si det sånn.

Men akkurat nå sier hun det ikke er gutter som står i hovedfokuset.

– Jeg dater ikke, og jeg har heller ikke lyst til å finne meg noen nå. Jeg har veldig lyst til å reise etter corona, og teste ut det å bo litt forskjellige steder. Kanskje London eller USA. Jeg vil komme meg litt ut, og bli tøffere på å være alene, sier hun.

Flyttet hjemmefra

Og ett steg nærmere voksenlivet har hun allerede tatt.

– Jeg flyttet for meg selv i går faktisk. Jeg har jo bodd hjemme til nå, så dette er første gang jeg gjør noe på egenhånd, på en måte, sier hun.

Nå leier hun en leilighet for seg selv i hovedstaden, først og fremst for å teste ut hvordan hun trives i byen.

– Jeg føler meg alltid litt stressa når jeg er i Oslo, men det er nok fordi jeg kun har vært her i jobbsammenheng. Så det det blir gøy å teste ut, og hvis jeg ikke trives reiser jeg nok raskt tilbake til Nøtterøy.

TV-KLAR: Emma Ellingsen er tilbake på TV-skjermen med en ny sesong av «Bloggerne». Foto: Janne Møller-Hansen

At hun har flyttet til en storby midt under strenge coronarestriksjoner, er hun ikke så bekymret for.

– Corona har ikke vært så vanskelig for meg. Jeg elsker å være hjemme, slappe av se på filmer og ha mitt lille space. Å det er veldig deilig å kunne bo alene.

– Følelsesløs når jeg snakker

Hun sier seerne har masse å glede seg til i den nye sesongen.

Men det å se seg selv på TV-skjermen, kan til tider være litt fælt.

– Jeg synes det er litt flaut å se på, jeg føler meg som en tenåring når jeg ser de klippene fra bloggene.

– Du blir flau av å se på?

– Ja, også har jeg funnet ut at jeg ser ut som en bitch mesteparten av tiden. Jeg tror det er fordi ansiktet mitt bare er sånn. Jeg har sett at jeg er litt følelsesløs når jeg snakker med folk, ler hun.

Selv føler hun seg som alt annet en enn «bitch».

– Folk får tror hva de vil, men jeg tror ikke vennene mine hadde vært med meg om jeg var det.

«Bloggerne» har premiere på TV 2 sumo og TV 2 livsstil 18. januar.

