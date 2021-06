FØLELSESLADET: Jorun Stiansen har jobbet mye med seg selv de siste årene. Foto: Solberg, Trond

«Stjernekamp»-aktuelle Jorun Stiansen: − Har snakket stygt til meg selv i så mange år

Jorun Stiansen (37) gjør comeback i NRK-programmet «Stjernekamp» til høsten. Men veien tilbake har ikke vært lett.

Av Oda Elise Svelstad

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Jeg har jobbet så hardt i så mange år for å bearbeide angsten. Det har jeg måttet gjøre siden jeg har snakket stygt til meg selv i så mange år, sier Jorun Stiansen.

Hun slo gjennom med et brak da hun vant «Idol» i 2005 da hun slo Tone Damli i finalen. Med den særegne stemmen og sitt sjarmerende vesen smeltet jenta fra Vennesla hjertet til de norske seerne.

Etter noen år som popstjerne, ble det derimot stille fra venndølen. Hun har riktignok ved jevne mellomrom dukket opp på TV-skjermen i reklamer. For fire år siden deltok hun i «Skal vi danse», og i vår var hun aktuell i TV 2-programmet «Sofa».

Til VG forteller hun åpenhjertig at hun har slitt med angst og sceneskrekk de siste 16 årene.

– Hva gjør du når det du elsker gjør deg syk? Det ble et så hardt slag for meg å takle at jeg måtte ta en pause. Jeg lå syk og fikk ikke gjort det jeg hadde lyst til, sier hun.

DELTAGERNE: Fredrik Domaas, Kevin Mbugu, Bjørn Tomren, Marius Roth Christensen, Chand Torsvik, Jorun Stiansen, Heidi Ruud Ellingsen, Carina Dahl, Anna-Lisa Kumoji og Alexandra Rotan er med i årets «Stjernekamp». Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

En rørt Stiansen

Pausen ble lenger enn planlagt, men nå er 37-åringen klar for å by på sitt musikalske «jeg» igjen.

– Det er på tide å snakke fint til seg selv. Jeg vil ta tilbake den delen av meg selv igjen, legger hun til.

På spørsmål om hvordan hun har klart å komme dit hun er i dag, blir Stiansen tydelig rørt.

– Jeg har en samboer, en familie og et management som tror på meg og forer meg med det jeg kan. Jeg har også jobbet med sangcoach. Det har vært beintøft, men jeg har lært så sykt mye, sier hun gråtkvalt.

Selv om hun var livredd for «Stjernekamp» og alt det innebærer, kunne hun ikke si nei til å være med som deltager.

– Jeg må møte frykten min, understreker Stiansen.

– Deilig, ekstremt skummelt og gøy

– Det er så forløsende. Deilig, ekstremt skummelt, og gøy på en gang. Det er så mange følelser som henger igjen, forteller hun.

Spesielt sterkt var det å møte og se igjen programleder Kåre Magnus Bergh som også ledet «Idol»-sendingen da Stiansen vant.

– Det er veldig artig at jeg og Kåre Magnus treffes igjen nå, hele 16 år etterpå, sier hun.

Venndølen legger vekt på at hun gleder seg til å bli kjent med de andre deltagerne og prøve seg på forskjellige musikksjangre.

– Det er vilt! Og så er jeg en liten rocker, så jeg gleder meg til å ta helt av i den rocken. Jeg gleder meg, sier hun.