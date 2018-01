FJERNES: Skuespiller Ed Westwick har allerede spilt inn den nye serien, scenene hans blir erstattet med en ny skuespiller. Foto: Jordan Strauss / TT / NTB Scanpix

«Gossip Girl»-stjerne fjernet fra BBC-serie etter anklager

Publisert: 05.01.18 16:30

Ed Westwick (30), kjent som Chuck i Gossip Girl, blir erstattet i Agatha Christie-serien «Ordeal by Innocence».

Det melder BBC fredag. Den britiske skuespilleren har allerede spilt inn BBC-adaptasjonen av Agatha Christies «Ordeal by Inocence», men scenene hans skal nå spilles inn på nytt der han erstattes av Christian Cooke.

Flere av de øvrige skuespillerne, som Bill Nighy og Anna Chancellor, reiser til Skottland for å spille inn scenene med Cooke.

Westwick er av to kvinner anklaget for voldtekt . En av dem har anmeldt ham til politiet i Los Angeles. I november avviste han disse på det sterkeste.

«Det er nedslående og trist at noen i dette miljøet, på bakgrunn av to uverifiserte påstander på sosiale medier, noensinne kan tro at jeg har noe å gjøre med en så skammelig og sjokkerende oppførsel. Det har jeg absolutt ikke, og jeg samarbeider med myndighetene så de kan renvaske navnet mitt så snart som mulig», skrev han på Twitter 9. November.

Christie-dramaet, som er en miniserie i tre deler, ble flyttet fra BBC-programmet i julen etter påstandene.

En talsperson fra BBC sa den gang :

– BBC dømmer ikke, men fram til saken er løst, vil vi ikke programsette «Ordeal by Innocence».

Westwick var også i gang med innspilling av en annen BBC-serie, «White Gold», og denne er foreløpig satt på pause.

