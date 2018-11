SNAKKER UT: Andrea Badendyck innrømmer at hun har lagt seg under kniven tidligere, men tar likevel et oppgjør med skjønnhetspresset i sin egen bransje. Foto: Mattis Sandblad

«Farmen»-Andrea kritisk til egen bransje: – Jeg legger meg aldri under kniven igjen

Andrea Badendyck betalte 36.000 kroner for silikon i puppene som 18-åring, men går likevel hardt ut mot skjønnhetspress blant bloggere. – Jeg ble påvirket av andre, sier hun.

Søndag kveld var det blogger Andrea Badendyck (23) som måtte forlate «Farmen» , etter å ha tapt en dramatisk tvekamp i øksekast mot sin store rival, Irene Halle (35). Etterpå fortsatte ordkrigen mellom de to jentene.

Bloggbransjen har i flere år vært preget av skjønnhetsoperasjoner og justeringer på utseendet, og blant toppbloggere er det mange som har forstørret både lepper, pupper og rumpe. Og allerede før «Farmen» begynte å rulle på TV, gikk Badendyck hardt ut mot skjønnhetspresset i sin egen bransje.

– Har vært åpen om dette i mange år

– Det blir for dumt. Jeg er så lei av at jenter skal føle at de skal være perfekt fra topp til tå. Kroppsidealet er så sykt unaturlig. Det er liksom blitt «uoppnåelig» med mindre man opererer seg. Man skal ha smal midje, tynn mage, store hofter, stor rumpe, store pupper, tynne ben. Det funker ikke helt. Nei, rumpa mi skal være som den er, sa hun bestemt til VG da vi møtte henne før innspillingen tok til.

I forrige uke kunne imidlertid observante Instagram-brukere se at Andrea nylig forstørret leppene sine, og tatt såkalt «leppe-fillers». Det kom fram i flere innlegg på denne profilen:

Til VG erkjenner «Farmen»-deltageren at hun fikser på leppene. Men hun mener det er stor forskjell på «leppe-fillers» og en mer drastisk forandring av utseendet.

– Det er noe jeg har gjort, og som jeg har vært åpen om i mange år. Jeg har aldri sagt at jeg har sluttet med fillers i leppene, men det er det eneste jeg gjør av sånne ting. Selv har jeg ingen problemer å fikse på utseendet, så lenge det handler om noe som er midlertidig og at du har et sunt forhold til det, forteller Andrea, som understreker at inngrepet i leppene kun «sitter i» imellom seks og 12 måneder.

Fikk silikon da hun var 18

23-åringen fikset for første gang på leppene da hun var 18 år gammel.

– En stor grunn til det var fordi jeg drev en av Norges største blogger, og på en måte ble dratt inn i dette da plutselig «alle» skulle gjøre det. Men det er ikke noe hverken jeg eller andre trenger å gjøre, og det har jeg forsøkt å være tydelig på.

Å endre på eget utseende er fortsatt å gå drastisk til verks, mener hun.

– Jeg er fornøyd med eget utseende, og vet at jeg er bra nok som jeg er fra naturens side. Verre blir det når man tror man blir mer lykkelig av slike behandlinger. Man kan fort bli avhengig, og plutselig er man i en ond sirkel. Men å fylle lepper er noe jeg ser på som langt mer uskyldig og ufarlig enn plastisk kirurgi, siden det ikke er permanent. Vil man ikke ha det lenger, da stopper man, men om man fikser på nesen finnes det ingen angreknapp. Jeg legger meg aldri under kniven igjen.

– Igjen?

– Jeg fikk silikon i puppene da jeg var 18 år. Men jeg har ikke gjort noe som helst permanent etter det og det kommer jeg ikke til å gjøre i fremtiden heller.

Betalte 36.000 for silikoninnlegg

– Vil det si at du angrer på at du tok silikon i puppene?

– Nei, jeg vil ikke si at jeg angrer. Jeg er fornøyd med resultatet, de ser naturlige ut – og det er få som tror jeg har silikon, fastslår Badendyck, som begrunner valget av silikon i brystene med god råd, samt livet som blogger.

– Det er kjempedyrt å ta silikon, jeg betalte 36.000 kroner. Men jeg hadde god råd som 18-åring, og derfor var det litt for enkelt å ta den avgjørelsen. Jeg ble påvirket av andre bloggere, og tror helt ærlig jeg ikke hadde hatt silikon i dag om jeg ikke var blogger. Men nei, jeg har aldri vurdert å fjerne innleggene.

Oslojenta påpeker at hun aldri har vært opptatt av å flagge hva hun gjør og ikke gjør med sitt eget utseende for sine lesere.

– Jeg har kun blogget om silikon én gang disse fem årene jeg har hatt det, og det var da et kritisk innlegg der jeg informerte om bivirkningene og mulige komplikasjoner. Nå har jeg ikke nevnt dette på bloggen på mange år, fordi jeg ikke vil påvirke unge jenter til å eventuelt gjøre det samme. Når det gjelder leppefillers er dette heller ikke noe jeg informerer eller reklamerer om lenger, og det vil jeg ikke gjøre i fremtiden heller.

– Lett å havne i fellen

Den profilerte bloggeren er fullt innforstått med at hennes egen bransje har stor påvirkningskraft på spesielt unge jenter. Men bloggerne er også utsatt for et enormt press rundt utseendet sitt, mener hun.

– Da jeg var yngre, tenkte jeg ikke på konsekvenser eller påvirkningskraft på samme måte som jeg gjør nå, og har derfor et par ganger blogget om fillers i leppene. Jeg mente ikke noe vondt med det, men ser i dag at det er galt. Jeg har tenkt mye på det med påvirkningskraft og å være et best mulig forbilde, spesielt etter at presse og mediene begynte å fokusere på dette temaet, sier Andrea, som likevel mener at folk er flinke til å rette pekefingeren mot bloggerne og gi dem all skyld for skjønnhets- og kroppspresset i dagens samfunn.

– Personlig mener jeg at vi bloggere føler på minst like mye skjønnhetspress som alle andre, om ikke mer – fordi vi daglig blir vurdert etter utseende og stadig vekk får høre hva som ikke er bra nok. Vi er i en bransje som er utsatt for et stort utseendepress, og derfor har jeg også forståelse for at flere «influensere» ender opp med å legge seg under kniven.

– Vi er nok alle ofre av skjønnhetspresset i dagens samfunn, og hvem som er «syndebukken» tror jeg nok er en god blanding av mye forskjellig. Det er en ond sirkel hvor vi alle blir påvirket og igjen påvirker hverandre. Som blogger opplever du også at klinikker pusher gratisbehandlinger etter gratisbehandlinger på deg, så jeg vil si at de også har litt skyld i det hele. De fleste unge jenter vil ikke takke nei når de får tilbud om gratis å teste ut diverse produkter og tjenester. Det er lett å havne i fellen.

– Men du virker litt kritisk til egen bransje?

– Ja, jeg er kritisk til min egen bransje. Jeg har et sunt forhold til skjønnhet, og det er deilig. Jeg vet at jeg er bra nok uansett, sier Andrea Badendyck til VG.