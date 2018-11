ILTER STEMNING: Irene Halle og Andrea Badendyck kom ikke overens på «Farmen»-gården. Nå fortsetter ordkrigen. Foto: Alex Iversen, TV 2

Andrea Badendyck ut mot «Farmen»-Irene: – Hun er ikke én jeg vil ha i livet mitt

TV 2018-11-11T21:05:43Z

Andrea Badendyck tapte søndagens tvekamp og er ute av «Farmen». Nå langer hun ut mot sin «overkvinne». – Hun var nedlatende og uhyggelig, sier hun.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 11.11.18 22:05

Etter at mennene har røket ut på rad og rekke , var det søndag duket for den andre kvinnekampen på rappen i høstens «Farmen». Til slutt var det Irene Halle (35) som trakk det lengste strået i øksekastkonkurransen, og med det er den profilerte bloggeren Andrea Badendyck (23) ute av reality-programmet.

– Det var kjipt, men jeg tok det ikke så veldig tungt. Jeg hadde tross alt vært der så lenge, og hadde kommet meg lenger enn jeg trodde jeg skulle gjøre før innspillingen begynte. Jeg hadde fått gjort mye og begynte å savne familien min og dem hjemme. Så det var ikke verdens undergang, sier Andrea til VG.

LES OGSÅ: «Farmen»-deltagerne drakk seg fulle og rømte gården

– Belærende

Det er ingen hemmelighet at forholdet mellom den 23 år gamle bloggeren og søndagens motstander Irene Halle ikke er veldig vennskapelig. Det gjorde tapet enda litt verre for Andrea.

– Hun var den siste jeg ville tape for, og det svidde litt. Samtidig var Irene den som alle fryktet å havne i kamp mot, forteller Andrea, som ikke legger skjul på at hun har lite til overs for søndagens motstander.

– Irene var nedlatende og uhyggelig mot meg, rett og slett. Belærende. Hun reagerte også negativt på at jeg ikke spiste kjøtt. Det var ikke greit for henne. Vi «kræsjet» på mange måter, i tillegg til at hun gikk rundt og snakket dritt og var lite hyggelig, mener Andrea.

Irene Halle: – Jeg var mye irritert på Andrea

Ifølge «Farmen»-deltageren prøvde de to å skvære opp på gården, gjennom en samtale som varte i drøye 30 minutter. Det fungerte dårlig.

– Problemet er at Irene ikke selv klarer å se hvordan hun har behandlet meg. Vi er bare uenige, sier bloggeren, som ikke har noe behov for å rense lufta med konkurrenten på utsiden heller.

– Jeg bryr meg rett og slett ikke, hun er ikke én jeg vil ha i livet mitt uansett. Jeg tar med meg dem jeg anser som bra mennesker ut i 2018.

Irene Halle kjenner seg ikke igjen i utspillene fra Andrea.

– Jeg var mye irritert på Andrea, men det var fordi jeg syntes hun var lat, som ikke er hennes feil da vi har levd to forskjellige liv. Jeg syntes heller ikke at det å spille på andres følelser for å komme seg frem i spillet var greit. Alle på gården visste at hun forsøkte å tvinne Nikolai og Kjetil rundt lillefingeren for ikke å bli valgt, sier hun til VG.

– Må spise for å overleve

Irene mener selv at hun flere ganger prøvde å ta vare på konkurrenten.

– Jeg inviterte henne blant annet til vårt rom da hun var alene, siden jeg vet at hun er mørkredd. Jeg synes ikke det er greit at noen skal være redde.

– Andrea mener at du var kritisk til at hun ikke spiser kjøtt?

– Å være vegetarianer er opportunistisk og trendy. Det er også naivt å tro at det handler om å beskytte dyr, i det store bildet er det først og fremst miljøet vi sparer ved å spise mindre kjøtt, mener hun.

Og:

– Å være vegetarianer i 2018 er greit, da har man muligheten til å velge. Mange av mine venninner er det, og jeg hater ikke vegetarianere av den grunn, men når man er med i «Farmen» mener jeg at man ikke har noe valg. Da må man spise for å overleve.

– Synd

Hun mener Andrea tok diskusjonene som oppsto som personlige angrep.

– Jeg har venner jeg kan diskutere med uten at vi er uvenner av den grunn. Det må være lov å gi uttrykk for mine synspunkter og verdier som er helt i andre kanten av hennes uten at det skal handle om å være ekkel med noen.

35-åringen, som er bosatt i Stjørdal, hevder hun ikke har noe imot Andrea.

– Det sa jeg til henne også, at i en annen verden hvor vi ikke jobber og bor sammen, da hadde vi nok gått fint overens. Det er synd hun ikke klarer å se det samme.

– Jeg tenker at det får gå under hennes unge alder å uttale seg som hun gjør. Jeg sier bare at på seg selv kjenner man andre. Jeg ønsker Andrea masse lykke til i livet sitt uten meg, det skal jeg nok overleve, sier Irene Halle til VG.

Når vi legger ordkrigen til side: Tilbake i nåtida, etter «Farmen»-exiten, fikk Andrea Badendyck omsider et hjertelig gjensyn med sine kjente og kjære.

– Det var helt fantastisk! Inne på gården tenkte jeg mye på hvordan det gikk med dem, og bare det å se dem og høre stemmene til de jeg er glad i var helt nydelig, sier hun til VG.