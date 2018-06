SLUTTER: Etter å ha vært ansatt i NRK i over 25 år, har den kjente radioprofilen torsdag sagt opp jobben. - Det er ikke en dag for tidlig, sier han i dette intervjuet. Foto: Tore Kristiansen

Finn Bjelke slutter i NRK

Publisert: 28.06.18 14:37 Oppdatert: 28.06.18 15:15

TV 2018-06-28T12:37:18Z

Det har vært som å gå med en stein i skoen i årevis. Men nå ble gnagsåret for stort for Finn Bjelke (59). Torsdag sa en av Norges mest kjente radioprofiler opp jobben i NRK. Til høsten blir han å finne på Radio Vinyl.

– Tanken på å gjøre noe annet har ligget der i flere år, frykten for å være på festen for lenge. Jeg tenker at det er bedre å hoppe enn å bli dyttet. Enten det er oppover, nedover eller sidelengs. Mange blir nok overrasket over at jeg gjør dette nå. Men jeg er snart 60 år – og da er det kanskje på tide å flytte hjemmefra, sier Finn Bjelke til VG.

Han smiler litt ved tanken på oppbrudd og forandringer i livet sitt om dagen. Etter mange år på Gyldendal forlag, kommer han til høsten ut med sin nye bok som får den ikke minst mot dette bakteppet, talende tittelen «Gammel for første gang» på Aschehoug.

– Noen ganger må man, selv om det er sent i livet, tørre å ta noen store avgjørelser. Nå var tiden inne for meg, sier Finn Bjelke.

Dermed forsvinner mannen bak radiosuksesser som «Pop Quiz» og «Herreavdelingen» ut av Det hvite hus på Marienlyst.

– Jeg måtte bare gjøre det og det var ikke en dag for tidlig, fortsetter Bjelke.

Finn Bjelke sier han er lei av å ikke bli sett – eller hørt for den saks skyld. Og da tenker han ikke på de trofaste lytterne han har samlet rundt seg og radioapparatene opp gjennom årene. Både på egen hånd med og sammen med Yan Friis i «Herreavdelingen».

– Radio er ikke viktig i NRK. Der er det egentlig bare TV som teller. Man får ikke følelsen av å «være noe». Man blir møtt med likegyldighet og blir bare tatt for gitt, sier Finn Bjelke.

– Det var da en grusom salve, men jeg er 150 prosent uenig. Radio er absolutt veldig viktig for NRK. P1 er svært viktig og Finn Bjelke har selv stått for noen av kanalens flaggskip, sier underholdningssjef i NRK, Charlo Halvorsen til VG.

Halvorsen mener at Finn Bjelke er blitt både sett og hørt mer enn de fleste.

- Men jeg har forståelse for at det finnes to historier om dette, sier Halvorsen.

Underholdningssjefen sier dette om at Finn Bjelke nå forlater NRK:

– Det er en av våre svært flinke medarbeidere som har fått et tilbud fra en kommersiell aktør. Det tar vi med fatning, avslutter Charlo Halvorsen.

Finn Bjelke på sin side legger ikke skjul på at han sånn sett kanskje var et «lett bytte» for Bauer Gruppen og Radio Vinyl – kanalen som bare spiller musikk fra 50, 60 og 70-tallet.

– De var virkelig interessert i meg, spurte hvordan jeg ville ha det, jeg fikk bestemme hvilke mennesker jeg ville ha med meg – og jeg fikk et godt økonomisk tilbud, sier Bjelke.

Så mange hører på Finn Bjelke Pop Quiz (P1 lørdager) 2018: 373.000 2017: 444.000 2016: 513.000 Herreavdelingen (P1 tirsdager) 2018: 199.000 2017: 230.000 2016: 273.000 Herreavdelingens platesjappe (P1 torsdager) 2018: 184.000 2017: 217.000 2016: 263.000

På norsk vis er han raskt ute med å forsikre at han blir ikke millionær av å skifte beite heller.

– Men tilbudet er klart bedre enn det jeg har i dag – og jeg får lov til å ta på meg ekstrajobber som jeg ikke hadde anledning til å gjøre mens jeg fortsatt var ansatt i NRK.

Riktignok påpeker både Bjelke og hans nye arbeidsgiver at det er for tidlig å si noe konkret om hva han skal gjøre i Radio Vinyl. Men rammebetingelse mer enn en antyder hva som kan komme fra Bjelkes hånd, for ikke å si munn ut på høsten en gang.

– Kontrakten min gir meg anledning til å bestemme hvem jeg vil ha med meg på laget mitt – og både Yan Friis, Arne Hjeltnes og i den grad hun har anledning, dukker også Ingrid Bjørnov opp, sier Bjelke.

– Det høres påfallende ut som «nye Herreavdelingen ...?

– Vi fleiper og kaller det for «Hermeavdelingen», sier Finn Bjelke med et lurt smil.

Han er trygg nok på egen posisjon til å tro at mange av lytterne kommer til å savne han og programmene hans.

– Jeg ser at styrken med et program som «Herreavdelingen» er at vi har bygget opp en type «community» rundt oss. Folk som er dedikerte lyttere, som følger oss i sosiale medier- og som til og med arrangerer sommerfest for oss. I år var det fest for 20. gang. 60 stykker var på plass. Noen kom helt fra Serbia, Alta, Bergen og Stavanger – og det bare for å se på to programledere i radio. Det er absurd rørende, sier Finn Bjelke.

Han regner med at NRK kommer til fortsatt å sende «Pop Quiz», bare med en ny programleder.

– «Herreavdelingen» er det nok ikke så lett å bare sette inn nye programledere. Men jeg er bare et tastetrykk unna. Både jeg og de andre. Så dette kan gå veldig bra.

Det er en lettet og glad Finn Bjelke som møter VG i bakgården på Majorstua i Oslo. Her har han bodd mer eller mindre hele livet. På mange måter er Finn Bjelke noe av det mest «møblerte» man kan tenke seg på norsk radio. Det går ikke akkurat inflasjon i a-endinger der i gården.

– Jeg begriper ikke folk som er stolte over å komme fra Grünerløkka eller hvor det måtte være. Jeg er født og oppvokst på Majorstuen, og jeg kan ikke gjøre noe med det. sier Finn Bjelke.

Selv om han innerst inne mener at det var på høy tid, er det ikke uten vemod han forlater NRK etter over 25 års ansettelse.

– Det er mange flotte folk jeg kommer til å savne. Ikke minst alle teknikerne jeg har jobbet sammen med opp gjennom årene. Men det jeg kommer til å savne aller mest er arbeidsveien min. Den veien har jeg gått mer eller mindre hele mitt liv. Fra jeg var guttunge og Marienlyst skole, som jo ligger like ved. De syv minuttene den turen tar, har vært min tenke tid og en lise for sjelen, sier Finn Bjelke.

– At den den største radiopersonligheten i NRK velger Vinyl når han bytter beite, er godt nytt for våre lyttere. Finn Bjelke passer som hånd i hanske i Vinyls profil der musikk fra gullalderen og godt selskap i kunnskapsrike programledere er det viktigste. Vi kommer ellers tilbake til hva Finn Bjelke skal gjøre på lufta hos oss, sier redaktør i Radio Vinyl, Arne Sandvik til VG.