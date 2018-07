FORLOVET: – Han gikk ned på kne og spurte om jeg ville gifte meg med ham, forteller en lykkelig Sophie Therese Lindberg etter at kjæresten Marius Hofsøy fridde til henne. Foto: Scanpix

«Farmen»-par forlovet

Publisert: 18.07.18 22:55

Sophie Therese Lindberg (26) og Marius Hofsøy (25) som begge var med i «Farmen» på TV 2 høsten 2016, har forlovet seg.

Det bekrefter paret overfor VG.

– Han gikk ned på kne og spurte om jeg ville gifte meg med han, forteller en lykkelig Sophie Therese Linderg til VG.

Hun legger ikke skjul på at frieriet kom helt uventet på henne.

– Jeg har hatt planer om å gjøre det en liten stund, sier Marius på sin side.

De to har kjent hverandre i nesten to år, men kjærester ble de først etter at TV-programmet var ferdig innspilt. Nå bor de sammen i en leilighet på Grünerløkka som de har pusset opp for ett år siden.

– Vi har ikke satt noen dato for bryllupet enda, men vi har snakket litt om det. Kanskje i utlandet, det skal i hvert fall bli en kul fest, sier paret.

Paret er for tiden på ferie på Senja, hvor han har mye familie – og med midnattssol og strålende vær, ble det en romantisk ramme rundt frieriet tirsdag kveld.

– Nå skal vi nyte å være forlovet, sier de to.

Sophie Therese kom som kjent til finalen i «Farmen» i 2016, men måtte til slutt se seg slått av Laila Lochert etter en nervepirrende kunnskapskonkurranse.



– Laila vant «Farmen», men jeg fikk absolutt noe godt ut av det jeg også. Det kan man trygt si – Marius er jo drømmemannen, Sophie Therese i et intervju med Se og Hør i fjor vinter.